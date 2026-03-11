Sevilla acoge el XXII Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía para "crear comunidad ante la individualización"

Película 'Iván & Hadoum', del granadino Ian de la Rosa. - FUNDACIÓN TRIÁNGULO

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, Andalesgai, celebrará su 22ª edición desde este jueves al 22 de marzo en Sevilla. Organizado por Fundación Triángulo, el certamen volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro del cine Lgbtiq+ para "crear comunidad ante la individualización", inaugurándose con la película 'Lesbian Space Princess', dirigida por Emma Hough Hobbs y Leela Varghese y ganadora del Teddy Award 2025, el jueves 12 a las 19,00 horas en MK2 Cines Nervión Plaza.

El director del festival, Andrés Vega, en una entrevista concedida a Europa Press ha explicado que la selección de títulos como 'La Petite Dernière', 'Ato Noturno' o 'Dreamers' se basa en "la diversidad corporal, racial, social y de historias, el sello de identidad del festival". Además, ha reconocido que "no todos los años se encuentran obras de tanta calidad y diversidad, pero hay que buscarlas y esforzarse para mantener ese criterio".

Entre las películas destacadas, 'Iván & Hadoum', de Ian de la Rosa, premiada con el Teddy Award a la Mejor Película, se proyectará el sábado 21 a las 21,00 horas en Cine Avenida. La historia relata un romance entre dos personas, una de ellas trans, en los campos de Almería conocidos como 'mar de plásticos'. "Una oportunidad para que tanto las personas del colectivo como heterosexuales se acerquen a estas realidades", ha valorado.

También se podrá ver 'Queens of the Dead' de Tina Romero, un terror de serie B con drag zombies, este sábado a las 21,00 horas en MK2 Cines Nervión Plaza, con la animación de Skorje y Mia Bondage. Además, el documental 'Brigitte Planeta B' aborda el ecologismo queer y la diversidad en la naturaleza, mientras que 'Chemsex', dirigido por Emma Demar y producido por Cesida, trata las relaciones sexuales y el uso de drogas, con uno de sus protagonistas presente el viernes 20 a las 18,00 horas en el CICU de la Universidad de Sevilla.

Otras proyecciones incluyen 'La Petite Dernière', de Hafsia Herzi, el martes 17 a las 19,30 horas en la Fundación Tres Culturas, sobre una joven que abandona su entorno familiar para estudiar en París y se enfrenta a un proceso de cuestionamiento sobre su identidad. Así como 'Ato Noturno', de Filipe Matzembacher y Marcio Reolon, el viernes 13 a las 21,00 horas en MK2 Cines Nervión Plaza y el jueves 19 a las 22,00 horas en Cines Yelmo, en el que se aborda la relación clandestina entre un actor y un político; y 'Dreamers', de Joy Gharoro-Akpojotor, el sábado 21 a las 17,00 horas en Cines Avenida UCC, que narra la historia de Isio, una solicitante de asilo nigeriana en Reino Unido que vive un romance dentro de un centro de detención.

El cortometraje sigue siendo un eje central del festival con tres sesiones en Fundación Triángulo: 'Café con Bollos' (lunes 16, 18,00 horas) para mujeres lesbianas y bisexuales; 'Cortos MariCafé' (martes 17, 18,00 horas) centrado en hombres gais y bisexuales; y 'Cortos Trans y Café' (miércoles 18, 18,00 horas) sobre la realidad trans.

En este contexto, ha destacado la importancia de citas como esta, ya que se centran en "crear comunidad en una sociedad en la que cada vez consumimos más cine en solitario. A veces comentamos un poco después, pero si no se trata de grandes producciones con un impacto masivo, parece que hemos perdido ese momento de ir al cine, comentar la película, tomar un café y seguir conversando sobre lo que hemos visto. Ese espacio para conocernos y para sacarle más jugo a la experiencia es fundamental, porque compartir el cine y vivirlo en comunidad nos ayuda a evolucionar y a tener una mente mucho más abierta".

"UNA TENDENCIA A LA INDIVIDUALIZACIÓN QUE NOS HACE MÁS FÁCILES DE CONTROLAR"

Asimismo, ha añadido que "vivimos en una sociedad en la que lo instantáneo y lo individual gana cada vez más fuerza, y debemos resistirnos a ello". "Tenemos que seguir yendo a las salas y creando comunidad cinéfila", ha subrayado, señalando que "existe una fuerte tendencia global hacia la individualización, porque cuando estamos aislados somos más fáciles de controlar y menos peligrosos como sociedad capaz de resistir. Por eso es importante recuperar esa dimensión comunitaria".

Respecto a la relevancia del cine queer en Andalucía, ha destacado que "las personas queer nos hemos emocionado toda la vida con películas en las que sus protagonistas eran heterosexuales, y aunque no compartieran nuestra orientación sexual, nos identificábamos". Por esta razón, ha defendido que haya cine andaluz que "no solo aborde historias universales --amor, desamor, cuestiones sociales-- sino que lo haga en un marco andaluz y que además se exporte tanto a nivel nacional como internacional".

En este sentido, ha subrayado la necesidad de "sentirnos reflejados y que nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir sean visibles para el resto del país", al tiempo que ha valorado que el cine queer andaluz "tiene ahora mucha más proyección a nivel estatal que antes".

"DESDE UN CINE OSCURO HASTA UNO MÁS LUMINOSO"

En cuanto a la evolución del cine queer, ha señalado que "cuando comenzamos, este cine todavía heredaba mucho de cómo se contaban nuestras historias: lo importante era mostrar nuestro sufrimiento, el amor no correspondido o incluso temas de muerte. Veníamos de un cine mucho más oscuro, y cada vez estamos teniendo un cine más luminoso en términos generales".

Asimismo, ha destacado que con el tiempo "nos hemos quitado el complejo de que nuestro cine, por ser temático queer, tenga que ser de nicho". Así, ha puesto como ejemplo la película 'Maspalomas', que "hace 15 años seguramente solo habría atraído al público Lgbti, y sin embargo actualmente es una película que ha funcionado muy bien en salas, que incluso ha recibido uno de los Goya y ha tenido mucha presencia en la industria".

En este contexto, ha señalado que galardones como los Teddy Awards han abierto nuevas oportunidades para cineastas del colectivo, aunque "es muy necesario, pero tampoco hay que olvidar que, al fin y al cabo, es algo puntual y muy difícil de conseguir. Está genial que existan, pero no puede ser la única estrategia ni nuestro único objetivo; hay muchísimo más más allá de los premios", ha concluido.

Más allá de la pantalla, Andalesgai refuerza su dimensión educativa con la nueva edición de 'Team Antibullying', que se celebrará los días 19 y 20 de marzo a las 11,00 horas en MK2 Cines Nervión Plaza. Más de 800 estudiantes de distintos institutos de Sevilla participarán en esta experiencia interactiva que combina cortometrajes y competición en directo para trabajar conceptos como diversidad, orientación sexual y prevención del acoso.

La creación emergente también tendrá su espacio con el taller 'Express de Microcortos Queer', que se desarrollará los días 14 y 15 de marzo en la sede de Fundación Triángulo en Sevilla. Jóvenes de entre 16 y 25 años trabajarán en la conceptualización, rodaje y edición de sus propias piezas con la mentoría del Colectivo Tekiero. Los trabajos resultantes se proyectarán el viernes 20 de marzo dentro de la sesión 'Trabajo Andaluz', incorporando nuevas voces a la programación oficial del festival.