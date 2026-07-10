El arzobispo rehusa opinar sobre la mezquita y apela a la Constitución: "Es cuestión de derechos y libertades"

El arzobispo de Sevilla, en la presentación de la Información Económica de la Archidiócesis de Sevilla correspondiente al ejercicio 2025 - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha referido este viernes, 10 de julio, al controvertido proyecto de una mezquita previsto en una parcela del Polígono Sur, promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla. Monseñor Saiz ha señalado al respecto que se trata de un tema sensible y que "se deben tener en cuenta dos elementos: derechos y libertades".

Así, de forma "escueta y muy clara", ha respondido el prelado hispalense cuestionado por este asunto tras la rueda de prensa en la que se ha ofrecido la Información Económica de la Archidiócesis de Sevilla correspondiente al ejercicio 2025. En este sentido, el arzobispo se ha referido a la Constitución, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la declaración 'Dignitatis Humane' del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa.

La Declaración Universal, en su artículo 18, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, "y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia", ha destacado monseñor Saiz, quien también ha aludido al artículo 16 de la Constitución Española, "que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

"La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes", ha añadido el arzobispo.

En cuanto a los deberes, monseñor Saiz Meneses ha aclarado que estos derechos se ejercen "acuerdo con la legislación estatal, autonómica y local y de acuerdo con la normativa municipal de cada ciudad".

El punto de la licencia de obra para la mezquita de la calle Victoria Domínguez Cerrato, en el Polígono Sur de Sevilla, ha sido retirado este viernes de la comisión ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo para "para pedir los informes técnicos y jurídicos que permitan valorar, con toda la seriedad que merecen, las observaciones que ha presentado Vox en un escrito del que hemos tomado conocimiento".

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, en un audio remitido a los medios. "Solo cuando tengamos esos informes sobre la mesa, decidiremos si el asunto se toma o no en consideración".

Entre los argumentos esgrimidos por Vox, figura que en el proyecto se describe que es requisito, entre otros, la "orientación específica requerida para la sala de oración", por lo que, a juicio de ese grupo municipal, el lugar de culto que se incluye como uno de los usos del espacio sociocultural, "se trata de un uso principal y no accesorio, extremo que no consta en el expediente citado".

Desde la Fundación Mezquita de Sevilla se mostraban convencidos de que muy pronto tendría la licencia de obras para llevar a cabo su centro cultural islámico. "En derecho y ley debe concederse; no hacerlo sería una anomalía administrativa".