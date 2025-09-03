Sevilla.-Transportes finaliza las obras de mejora de seguridad en la vía ciclopeatonal del Puente de Itálica de SE-30

Transportes finaliza las obras de mejora de seguridad en la vía ciclopeatonal del Puente de Itálica de SE-30. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de mejora de la seguridad ciclo-peatonal en el Puente de Itálica de la SE-30, sobre el río Guadalquivir al oeste de Sevilla, una actuación que ha contado con un presupuesto de 1,228 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio en una nota, el objetivo de esta intervención ha sido "mejorar la protección de los usuarios de la senda ciclopeatonal del puente frente al tráfico rodado". Además, se ha conectado el carril bici con las vías ciclistas existentes a ambos lados del puente, en Camas, del lado occidental, y en el Parque del Alamillo de Sevilla, del lado oriental.

Para ello, se ha instalado un sistema de contención que permite "proteger adecuadamente a los usuarios vulnerables" en caso de accidente de tráfico, así como evitar la eventual caída de ciclistas por los extremos de la plataforma.

Asimismo, se ha sustituido la barandilla, se ha mejorado el pavimento y se ha ordenado la circulación de ciclistas de manera que se lleve a cabo en un único sentido en cada lado.

Por su parte, también se han realizado obras de conservación en la estructura del puente, en la imposta zona lateral exterior.

La actuación ha sido financiada con los fondos europeos Next GenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro del programa de modernización de los túneles de la Red de Carreteras del Estado y protección de la fauna y usuarios vulnerables. Transportes ha concretado que la intervención está en línea con la Estrategia Estatal por la Bicicleta que lidera este Ministerio.