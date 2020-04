Un sevillano impulsa una iniciativa para que pacientes de coronavirus ingresados puedan hablar con familiares por móvil

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sevillano Cristóbal Fernández ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para que pacientes afectados por el coronavirus Covid-19 puedan hablar con sus familiares por teléfono móvil mientras se encuentran ingresados en un hospital.

La medida, que ya se aplica en los hospitales Virgen del Rocío de Sevilla y Virgen de la Victoria de Málaga, está enfocada inicialmente a aquellos ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que están más graves y, en muchos casos, mueren sin compañía, según se informa en un comunicado.

"Una llamada a sus familiares les llena más que el oxígeno que les metemos", declara este emprendedor, natural del municipio de Utrera, que explica que la idea nace al escuchar los testimonios de su mujer y su hermana, ambas sanitarias.

En ese sentido, Cristóbal Fernández explica que, "al margen de todo el caos por la falta de material, lo que a ellas les está impactando y a lo que nunca se habían enfrentado es al aislamiento de las personas que padecen la enfermedad".

En concreto, señala a pacientes mayores, sin teléfono móvil o ninguna habilidad para usarlo. "Ni siquiera se pueden comunicar con sus seres queridos o despedirse de ellos cuando están a punto de morir", lamenta.

Al ver en Italia una iniciativa similar, donde permitían que algunos pacientes hablasen con sus familiares por medio de 'tablets' donadas al hospital, Cristóbal pensó que era posible hacer algo parecido en España. Así, compró varios móviles con su propio dinero y se puso en contacto con el personal del Virgen del Rocío, ya que, según matiza, para que la iniciativa pueda llevarse a cabo, se necesita que los trabajadores sanitarios estén "dispuestos a ayudar a los más mayores" a usar el dispositivo móvil.

Tras la aprobación de su propuesta por parte del hospital, Cristóbal llevó cinco teléfonos móviles para comprobar si la iniciativa era viable, y fue "todo un éxito", según se pone de relieve en el comunicado en el que se detalla esta acción, donde se señala que esos dispositivos ya no sólo se usan en la UCI, que era la idea original, sino que también se usan en planta "para que todos los pacientes, que no pueden recibir visitas y no tienen posibilidad de usar un teléfono móvil, puedan sentirse acompañados".

Cristóbal Fernández ha iniciado una campaña de comunicación para que esta idea "pueda inspirar a otra personas, instituciones o empresas", y está recaudando donaciones para comprar más dispositivos móviles.

Así, esta semana se van a llevar móviles a más hospitales, tanto en Sevilla como en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga o Córdoba. Para las donaciones, Cristóbal se ha puesto de acuerdo con la empresa Cybertel, que será la que proporcionará tanto los teléfonos como las tarjetas.

Se pueden aportar cuantías de cualquier valor hasta el día 12 de abril, y aquellos interesados en donar pueden hacerlo en la cuenta ES85 3020 0004 9420 5033 2028 con el concepto 'Donación coronavirus'. Durante estos días, se seguirán adquiriendo móviles para realizar más donaciones.

Según apunta el promotor de esta iniciativa, "esto no ha hecho más que empezar" y se sigue necesitando "la ayuda de las grandes empresas de telefonía y de la administración pública, que son los que pueden hacer que esta idea se aplique a gran escala en nuestro país".