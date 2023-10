Shlomo Ben Ami recalca que "no va a haber otra salida que no sea política" al conflicto en Gaza

GRANADA 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, ha recalcado que no va a haber otra salida que no sea la salida política al conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y preguntado sobre el asunto, ha dicho que ve como una "posibilidad real" el que España pueda acoger una conferencia internacional de paz una vez cese la violencia como la propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares.

Shlomo Ben Ami ha atendido a los medios de comunicación tras su participación en el XXII Congreso de Directivos CEDE en el Palacio de Congresos de Granada, donde ha participado en una ponencia sobre el nuevo escenario geopolítico y su incidencia en la economía española junto al presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

A preguntas de los periodistas sobre el conflicto en Gaza, Shlomo Ben Ami ha señalado que "como todas las guerras que hemos conocido en los últimos años, en algún momento hay que pasar a la fase diplomática" confiando en que esto pueda ser dirigido por Estados Unidos.

"Estados Unidos nos ha acostumbrado en los últimos años a crear alianzas para la guerra en el Medio Oriente. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra contra el terror. En todos estos casos, Estados Unidos ha construido alianzas para la guerra. Yo creo que ha llegado el momento para una alianza parecida, pero para la paz en la zona", ha argumentado.

Ha incidido así en que "no va a haber otra salida que no sea salida política" opinando que es "un gran pecado de los políticos entrar en un conflicto armado sin tener una visión política. La guerra si sirve para algo, tiene que servir un objetivo político, si no es simple masacre mutuo", ha sostenido.

Preguntado sobre la conferencia internacional de paz propuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, a sus homólogos europeos una vez cese la violencia entre Israel y Hamás con vistas a resolver de una vez por todas este conflicto sobre la base de la solución de los dos estados, el exministro de Asuntos Exteriores de Israel ve "como una posibilidad real" el que pueda acogerla España.

A su juicio, una ventaja para ello es que España tiene la sensación de ser "equidistante a la misma medida de ambas partes" en lo que se refiere a la posición de los gobiernos y ha confiado en que "en algún momento" se cree un proceso político, mostrándose convencido de que ése es el objetivo del presidente Biden.