Sicilia, sobre la posibilidad de liderar PSOE-A: "Sigo a disposición de mi partido para lo que crea que puedo ser útil"

JAÉN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Jaén Felipe Sicilia ha afirmado, ante la posibilidad de hacerse cargo del liderazgo de la formación en Andalucía, que continúa "a disposición" de su partido en lo que considere que pueda "ser útil".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre si estaría dispuesto a asumir esa responsabilidad en un posible cambio en la Secretaría General del PSOE-A del que se viene hablando en los últimos meses y en el que su nombre aparece como uno de los que se barajan para relevar a Susana Díaz.

Al respecto, ha asegurado que "siempre" ha estado dispuesto a trabajar con y por su formación, en lo que ha entendido que podría ser útil. "Por tanto, sigo a disposición de mi partido para aquello que crea que yo puedo ser útil, sobre todo, para que podamos ser útiles para la sociedad. Por tanto, a disposición de mi partido, a disposición de mi provincia, como siempre he estado, para que los militantes y quienes conforman el partido decidan ahora o decidan en un futuro", ha declarado en una comparecencia telemática.

Cuestionado, además, por la relación que mantiene con Susana Díaz, ha señalado que "es una relación normal, cordial de dos compañeros" que tienen responsabilidades en el PSOE, en este caso, parlamentarias. "Ella en el Parlamento de Andalucía, como jefa de la oposición y secretaria general del partido y yo en el Congreso de los Diputados", ha comentado Sicilia.

Por otro lado y también a preguntas de los periodistas, se ha referido a los PGE y Bildu para recalcar que "no existe un pacto con Bildu por más que la derecha quiera insistir en el tema", ya que "lo que ha habido son 198 diputados que le han dicho al PP y a Vox que no están dispuestos a parar las cuentas" porque son "más necesarias que nunca".

"Y lo han entendido cinco diputados de Bildu, pero otros 193 diputados, doce formaciones políticas diferentes. Lo que votó el otro día es que el presupuesto continuara y se empezara a negociar. Ahora se negocia el presupuesto y, evidentemente, habrá que negociarlo con toda la Cámara", ha manifestado.

Al hilo, ha defendido que "lo que interesa al país es que haya presupuesto", ya que el actual es el prorrogado de 2018 "de Montoro y de recorte" y se requiere un nuevo para afrontar un panorama que ha cambiado "totalmente y encima dramáticamente por una pandemia". "Eso es lo que se votó, que pueda seguir trabajándose", ha dicho no sin agregar que "no podemos permitirnos perder 27.000 millones que vienen de Europa simplemente por no tener presupuesto".