Sicilia (PSOE) pide a Moreno que diga ya "qué día" serán las elecciones y si se compromete a no alcanzar "pacto con Vox"

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha demandado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que diga ya "qué día" serán las elecciones andaluzas y si se compromete a no alcanzar un "pacto con Vox".

Sicilia se ha pronunciado así durante un encuentro informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper y de Cepsa, en Sevilla, en el que ha sido presentado por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

En su opinión, lo que está haciendo el presidente de la Junta con la fecha de las elecciones es una "falta de respeto a los andaluces, que genera incertidumbre" en ámbitos como el de la economía, cuando un Gobierno lo que debe hacer es generar seguridades en unos momentos complicados como los actuales.

"Es una irresponsabilidad que el presidente juegue con la fecha. Si tiene claro que quiere agotar la legislatura, que lo diga y si tiene claro que serán en junio, que también lo diga y dé certidumbre", ha recalcado el portavoz socialista, para quien no se puede

"jugar con la fecha de las elecciones de manera partidista e interesada".

Ha agregado si el debate se centra en la fecha de las elecciones, no se hablará de la gestión que está haciendo el actual Gobierno andaluz, que es de lo que realmente hay que hablar porque una fecha electoral no le resuelve la vida a nadie. "Moreno debe ser responsable, debe dejar de jugar con la fecha de las elecciones y debe hablar de su gestión", según Sicilia, para quien debería asegurar "ya qué día van a ser las elecciones y dejar de marear la perdiz con el objetivo de no hablar de su gestión".

Ha insistido en que es importante que el presidente de la Junta dé seguridad y diga cuándo quiere hacer las elecciones. Asimismo, ha considerado que Moreno lo que no puede hacer es "gobernar como si tuviera mayoría, sin tenerla, pero que ello le sirva de excusa para activar el botón de las elecciones cuando quiera".

Le ha preguntado si lo que realmente está diciendo es que es "incapaz de acordar y de negociar" con otras fuerzas cuando dice que su intención es agotar la legislatura, pero que dependerá de si hay acuerdos con los partidos de la oposición para sacar adelante los proyectos de ley e iniciativas que plantee el Gobierno autonómico en el Parlamento.

Para el portavoz del PSOE, si Moreno dice eso está "invalidado para poder ser el presidente de la Junta porque si él mismo dice que es incapaz de alcanzar acuerdos, ¿qué vamos a tener un presidente que convoque elecciones cada año" porque no consigue acuerdos?.

Ha recordado que Juan Espadas, de manera "absolutamente responsable", aunque hubo muchos compañeros del partido no lo entendieron al principio, se ofreció al presidente de la Junta para que Andalucía tuviera unos presupuestos en este año, pero Moreno se "negó" a cualquier posibilidad de acuerdo. "Andalucía no tiene presupuestos porque Moreno no quiso acordarlos", ha sentenciado Sicilia.

En cualquier caso, sea cual sea la fecha de las elecciones, Sicilia se ha mostrado convencido de que Juan Espadas será el próximo presidente de la Junta y nunca va a "jugar de manera torticera" como lo está haciendo Moreno. Ha defendido que el PSOE-A está en muy "buen momento, volviendo a recuperar sintonía con la calle" y recibiendo mensajes de muchos colectivos que desean ver de nuevo al partido en la Junta para desarrollar políticas que se han dejado de hacer con el actual Ejecutivo del PP-A y Ciudadanos (Cs).

"Estamos volviendo a ser el referente para muchos andaluces para los que dejamos de serlo", según ha indicado Felipe Sicilia, quien ha apuntado que la "prueba evidente de que el PSOE-A es fuerte, es que Moreno no tiene clara la fecha de las elecciones, porque sabe que en frente hay alternativa fuerte que va a volver recuperar la Junta".

RELACIONES DE MORENO CON VOX

En cuanto a las relaciones de Moreno con Vox, que apoyó su investidura como presidente de la Junta, Sicilia se ha mostrado convencido de que el PP ha asimilado que su única opción de gobierno "pasa por estar con Vox", como ha ocurrido en Comunidad de Madrid y en Castilla y León.

En este sentido, ha querido preguntar a Moreno si se compromete "a no pactar un gobierno con Vox". Ha pedido al consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que empiece ya a ejercer como coordinador general del PP "diciendo claramente que en Andalucía van a rechazar cualquier acuerdo con Vox, porque es un problema para la democracia y nuestra convivencia".

Ha dicho que en manos del PSOE está evitar que todo lo que se ha construido durante la democracia sea demolido por una "extrema derecha" que está siendo "blanqueada" por la derecha moderada del PP.

Sicilia ha calificado de "muy triste" que el presidente de la Junta no saliera a corregir a su consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, cuando este aceptó que la "violencia de género es violencia intrafamiliar", como mantiene Vox.

"¿Cómo van a hacer frente a la violencia de género aquellos que no la reconocen ni la identifican como un problema?", según ha preguntado Sicilia, quien ha apuntado que "la extrema derecha la niega y la derecha moderada la tapa y la esconde".

"Quiero una Andalucía libre de violencia de género, pero que ahora no se niegue esa lacra y que no se trate de taparla con otro nombre, porque no es violencia intrafamiliar", según el portavoz del PSOE, para quien "la derecha moderada del PP es incapaz de plantar cara a la extrema derecha ante un problema que en Andalucía ha causado la muerte de 227 mujeres desde 2003 y de ocho niños desde 2013".

BAJADA DE IMPUESTOS

De otro lado, respecto al hecho de que el presidente de la Junta defienda su política de bajada de impuestos y le pida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que siga sus pasos, Sicilia ha indicado que las bajadas de impuestos que ha hecho el actual Gobierno andaluz "no afectan a las clases medias, sino sólo a los grandísimos patrimonios, como ocurre con el impuestos de sucesiones".

"Han vendido una bajada de impuestos que no es real para la mayoría de la gente", según ha dicho Felipe Sicilia, para quien el plan del PP no es la bajada de impuestos en sí, sino el "recorte de los servicios públicos".