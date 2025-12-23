Sierra Nevada abre capítulo navideño con Papá Noel en sus pistas

Papá Noel saluda a un joven usuario de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Monachil (Granada) - PERFIL DE SIERRA NEVADA EN LA RED SOCIAL X

MONACHIL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Visitantes y usuarios de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, pueden saludar y hacerse fotos este martes y este miércoles, en la jornada de la Nochebuena, a Papá Noel, que pasea con sus esquís por sus pistas como anuncio de la Navidad y de la programación que para estas fechas han preparado en el recinto invernal.

"Una visita especial", como la ha definido la estación de Sierra Nevada a través de sus redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press. En su web, el recinto invernal de Andalucía detalla su programación de Navidad, que comienza en vísperas con esta posibilidad abierta sobre todo a los más pequeños y las familias para deslizarse por la nieve y sorprenderse al encontrarse con Papá Noel "en persona".

En el parte de nieve divulgado por Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, para este miércoles 24, y con la advertencia de no esquiar "fuera de pistas balizadas" y sin que esté permitida la modalidad de montaña en la pista El Río "por motivos de seguridad", se prevé, si las circunstancias meteorológicas lo permiten, la disposición de hasta 64 kilómetros esquiables.

Se llegarían a abrir 74 pistas y 19 remontes, con espesores de entre 45 y 80 centímetros de nieve de calidad polvo. Este pasado lunes desde Cetursa se detallaba que se abrían ya todas las zonas del recinto invernal de cara a la Navidad tras las últimas nevadas, incorporando pistas en Loma Dílar, Cauchiles y Laguna gracias a los más de 30 centímetros de nieve nueva acumulada en todas las áreas. Se trata de la mejor oferta en el arranque navideño de los cuatro últimos años.

La nevada registrada este pasado domingo dejaba "acumulaciones muy significativas en paravientos y ventisqueros naturales", detallaban desde Cetursa este pasado lunes. Todo el desnivel esquiable, los 1.200 metros que separan la (casi) cumbre del Veleta de Pradollano está ya operativo.

La estación de esquí andaluza encaraba el inicio del periodo navideño con una estimación de ocupación hotelera de en torno al 70 por ciento, según detallaban desde Cetursa el viernes pasado, habida cuenta de que esta primera semana de las fiestas es más familiar y en torno a Año Nuevo la afluencia de visitantes suele aumentar.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Con la aparición de Papá Noel de estos dos días, en cuanto a la programación de actividades, un mercadillo navideño ofrecerá productos tradicionales en la Plaza de Andalucía en Pradollano (del 26 al 29 de diciembre), el cine infantil amenizará las tardes de los niños (2, 3 y 4 de enero) y los Reyes Magos desplegarán su magia por la pista de El Río (5 enero).

Algunos mejores músicos de pop rock, música electrónica y de baile de Sierra Nevada actuarán en la terraza chill out de Borreguiles (27, 28 y 29 de diciembre; 2 y 3 de enero).

Con todo, el acto más relevante de la Navidad en Sierra Nevada será la retransmisión, por primera vez en la historia de la estación, de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía por Canal Sur Televisión.