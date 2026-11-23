Archivo - Estación de esquí de Sierra Nevada. - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sierra Nevada tiene previsto abrir temporada este sábado 28 de noviembre en unas condiciones que se determinarán entre el jueves y el viernes de esta misma semana en función del rendimiento del sistema de nieve producida y coincidiendo con la caída de temperatura prevista para los próximos días.

Así lo han señalado fuentes de Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí granadina, que apunta que, hasta el momento, los dispositivos de innivación concentran su producción en el área de principiantes de Borreguiles cuando las condiciones de temperatura y humedad lo permiten.

Las máquinas y cañones para la producción de nieve ya vienen trabajando, especialmente de noche, para disponer de nieve suficiente para la práctica del esquí al menos en la zona de principiantes. Y, en cualquier caso, Sierra Nevada abrirá este sábado, 28 de noviembre, su temporada turística.

A corto plazo, la estación pone su punto de mira ya no solo en la predicción climatológica, sino también en el puente de la Constitución que cada año se convierte en el primer indicador importante de afluencia durante la temporada turística en este emplazamiento.

Sierra Nevada cerró su última temporada 20225-2026 con cerca de 900.000 esquiadores en la que fue una de las temporadas invernales más duras de la historia reciente debido a la adversa meteorología que provocó el mayor número de días de cierre de la serie estadística (16) y causó daños en las instalaciones durante el mes de febrero que obligó a redoblar esfuerzos humanos y económicos.

La cifra de esquiadores (896.241) supuso un aumento del 3,9% con respecto a la temporada anterior; los usuarios de actividades en la nieve en Borreguiles y en Pradollano ascendieron a 202.521 (-12,1%), mientras que el uso de remontes para peatones (telecabina de acceso a Borreguiles o el telesilla urbano Parador) fue de 130.412 peatones (-16,4%).

Desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 3 de mayo de 2026, Sierra Nevada registró 825 litros por metro cuadrado, la segunda cifra más alta de los últimos 20 años solo superada por la campaña 2009/10 (1.042 litros por metro cuadrado). La traducción de estas precipitaciones en nieve dio como resultado espesores medios de 198 centímetros de máximo y 112 de mínimo, con acumulaciones en zonas altas de la estación (Veleta y Laguna) de casi cuatro metros.

Según webs especializadas del sector nieve, Sierra Nevada fue durante la pasada temporada 20025-2026 una de las estaciones con más nieve de Europa (fue la primera durante varias semanas) y llegó a ser la tercera del mundo.