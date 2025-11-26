Sierra Nevada confirma la apertura de la temporada de esquí este sábado

Archivo - La estación de esquí de Sierra Nevada (Granada), en imagen de archivo - TWITTER CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha confirmado que la temporada invernal da comienzo este próximo sábado gracias a las primeras precipitaciones en forma de nieve que se han venido produciendo desde octubre y la bajada generalizada de las temperaturas de las últimas semanas.

Será en principio con pistas en el entorno del área esquiable de Borreguiles, en un número y longitud que detallaran los técnicos en función del trabajo en las próximas horas de los cañones de producción de nieve artificial, que vienen funcionando desde hace aproximadamente diez días, según han apuntado a Europa Press fuentes consultadas en Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Andalucía.

La ocupación hotelera para este fin de semana en principio se prevé que sea baja, si bien la apertura podrá servir ya como primera toma de contacto a los aficionados al esquí y como antesala de la que puede ser, en el primer fin de semana de diciembre, la primera gran cita de la temporada, el puente de la Inmaculada, festividad que este año cae en lunes.

A principios del pasado octubre, la llegada de la dana Alice dejaba las primeras precipitaciones en forma de nieve en cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada. Fueron en ese momento nieves por encima de los 3.000 metros de altitud, en el entorno de las pistas del área Veleta.

Este miércoles, la estación de Sierra Nevada, cuyas cotas más altas teñidas de blanco ya se pueden observar desde Granada capital, a través de su perfil oficial en la red social X, ha lanzado un vídeo promocional de cara al próximo sábado lanzando a sus seguidores la pregunta de si están preparados para el comienzo de esta "nueva temporada de emoción".

El pasado jueves, el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, detallaba las novedades de la campaña 25-26 con la instalación de dos nuevas alfombras de iniciación de mayor capacidad, el refuerzo del sistema de nieve producida con doce nuevos cañones y un novedoso sistema de producción de nieve en contenedor cerrado que ha permitido que el complejo de actividades Mirlo Blanco esté "ya prácticamente operativo para deslizarse con trineos y roscos neumáticos".

Al hilo de lo anterior, destacaba que "Sierra Nevada dispone de tres nuevas máquinas pisapistas esta temporada, en los próximos días quedará renovada la iluminación de las pistas de El Río Maribel para el esquí nocturno de los sábados y está prácticamente lista la nueva galería de acceso al telecabina Borreguiles".

Con todo, Ibáñez valoraba como la "gran" novedad de la temporada la inauguración del nuevo restaurante Nevasol que, tras tres años fuera de servicio, volverá a prestar sus servicios junto al telesilla Veleta, en el corazón de Borreguiles, con una nueva oferta gastronómica de la mano de Covap.