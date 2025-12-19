Sierra Nevada encara el inicio del periodo navideño con una estimación de ocupación hotelera del 70 por ciento

Archivo - La estación de esquí de Sierra Nevada en una imagen reciente - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, encara el inicio del periodo navideño con una estimación de ocupación hotelera de en torno al 70 por ciento y con una previsión de mejora de las condiciones de nieve en virtud de las precipitaciones que se esperan para este mismo fin de semana.

Fuentes consultadas por Europa Press en Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, han detallado que en concreto se espera una importante nevada para la tarde noche de este domingo en el recinto invernal, con cielos cubiertos ya este viernes en la mañana.

Cada día se están sumando entre dos y tres kilómetros esquiables en la estación de esquí andaluza, que ha vivido el "mejor" inicio de temporada en cuatro años, según ha referido en declaraciones a los medios este viernes al hilo de una reunión del consejo de administración de Cetursa su presidenta y consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Este viernes, con 31 kilómetros esquiables, se superan por primera vez esta temporada los 30 kilómetros de pistas habilitadas, la mejor cifra de los últimos cuatro años en una fecha como la de este viernes en las jornadas previas al inicio del periodo navideño.

Si las previsiones meteorológicas lo permiten, han detallado desde Cetursa, este sábado puede entrar en funcionamiento el telesquí Zayas y así varias pistas de la zona Veleta. Están cerca de entrar en funcionamiento igualmente las áreas de Laguna, donde están pendientes de completarse algunos recorridos con las nieves que se esperan, y de Loma de Dílar.