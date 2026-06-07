Sierra Nevada explora el modelo de gestión del futuro hotel que ocupará las viejas oficinas

Archivo - Esquiadores en Sierra Nevada durante la Semana Santa de 2026. Archivo. - CETURSA - Archivo

GRANADA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada ha sacado a licitación la contratación de servicios especializados de asesoramiento técnico, económico y jurídico para la conceptualización y futuro modelo de gestión del alojamiento turístico que resultará de la unión de las viejas oficinas de Cetursa, en plaza de Andalucía, y el contiguo hotel Telecabina.

Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación, trasladará la próxima temporada sus oficinas al club deportivo Montebajo, actualmente en desuso, y promoverá con ello la creación de un hotel de 4 estrellas mediante la conexión arquitectónica y reforma del actual hotel Telecabina y de las viejas oficinas.

La iniciativa se recoge en el plan director de la estación, consultado por Europa Press, y desde Cetursa inciden en que "en todos los casos", ambos inmuebles seguirán siendo propiedad de la empresa pública.

En este contexto, Cetursa ha sacado a licitación, por algo más de 200.000 euros, la contratación de una consultora experta en el sector para que le asesore en este proceso de transición y salida al mercado de este futuro establecimiento hotelero de su propiedad.

El objetivo es garantizar una correcta planificación, estructuración y ejecución de las actuaciones necesarias hasta la formalización de los nuevos contratos de gestión o arrendamiento, según se expone en los pliegos técnicos de la licitación, consultados por Europa Press.

El alcance del contrato abarca cuatro grandes fases de actuación, que incluyen la realización de un test de mercado con operadores e inversores hoteleros; la evaluación del interés y viabilidad del proyecto por parte del sector o la determinación de los requisitos básicos a incluir en la futura licitación.

A ello se suman especificaciones sobre las inversiones que tengan que hacerse en el inmueble, y que en todo caso luego revertirían a favor de Cetursa al finalizar el contrato, entre otras cuestiones. El plazo para presentar ofertas se ha ampliado hasta el 16 de junio.