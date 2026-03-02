Sierra Nevada (Granada) homenajea este martes a la medallista olímpica Ana Alonso

Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de 2026 - Michael Kappeler/dpa

MONACHIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La estación de esquí de Sierra Nevada y el Ayuntamiento de Monachil (Granada) rinden homenaje este martes al mediodía a la esquiadora olímpica Ana Alonso tras traerse dos medallas de bronce de los Juegos de Milán-Cortina, en Italia.

Según han informado a Europa Press desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí granadina, será un sencillo acto que se celebrará en el albergue universitario que lleva el nombre de su padre, Gerardo Alonso, en la Hoya de la Mora.

Participarán amigos y compañeros de equipo, así como representantes de la Federación Andaluza de Montaña, así como del Ayuntamiento de Monachil y de Cetursa, en un acto que tiene previsto su inicio a las 12,30 horas y en el que habrá sorpresas.

Alonso, que ha dado cuenta en los medios del esfuerzo que ha supuesto para ella llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno de este año después de un accidente de tráfico hace unos meses mientras entrenaba en bicicleta en Sierra Nevada y de las ganas de descansar y estar con los suyos en Monachil tras la competición, dio sus primeros pasos en el esquí de montaña en este recinto invernal al cual estuvo vinculado también su padre.

El albergue universitario lleva el nombre de Gerardo Alonso, fallecido en marzo de 2010 cuando tenía 58 años, desde enero de 2011. Se homenajeaba así a este técnico de montaña del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada, que perdió la vida a consecuencia de un desprendimiento de rocas en un paraje del término municipal de Güéjar Sierra, también en el cinturón granadino, mientras realizaba un recorrido de baja montaña organizado por la institución académica

HOMENAJE EN EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

En Granada capital, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha anunciado este lunes que elevará a la próxima Comisión de Honores y Distinciones la propuesta para conceder a la deportista la Medalla de Oro al Mérito, galardón que otorga el Ayuntamiento en reconocimiento a granadinos destacados.

El anuncio se ha producido con motivo de la recepción institucional ofrecida en el Ayuntamiento de Granada a la medallista olímpica, en un acto en el que la deportista granadina ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad, y que también contado con una recepción de la corporación municipal en el Salón de Plenos que ha servido como reconocimiento público de la ciudad a su trayectoria y a su reciente éxito deportivo.