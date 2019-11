Sierra Nevada inaugura la temporada con cuatro remontes y seis pistas abiertas

Actualizado 23/11/2019 12:27:33 CET

Primeros esquiadores de la temporada 2019/2020 de Sierra Nevada - CETURSA

MONACHIL (GRANADA), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y de montaña de Sierra Nevada ha inaugurado la temporada invernal 2019-2020, tras abrir sobre las 11,30 horas, con unas dos horas y media de retraso por las condiciones meteorológicas, seis pistas y cuatro remontes.

En concreto, la apertura estaba prevista para las 9,00 horas, pero, como han apuntado a Europa Press fuentes de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, el viento no era favorable y han preferido esperar por razones de seguridad en el uso de remontes. De hecho, han añadido que no hay tantos esquiadores como otros años, a raíz de que los propios usuarios han previsto que el tiempo no iba a ser el más adecuado.

La estación ha abierto 4,2 kilómetros esquiables de sus más de 110, con espesores de nieve de calidad polvo de entre 20 y 80 centímetros, cuatro remontes de 21 y seis pistas de 131. La temperatura ambiente es de -5 grados centígrados.

No obstante, más remontes y pistas están en proceso de apertura en función de las condiciones meteorológicas. la visibilidad es reducida en todas las zonas y están abiertas las zonas de trineos del Mirlo Blanco y Trineo Ruso.