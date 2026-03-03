Sierra Nevada pone el nombre de Ana Alonso a un circuito de esquí de montaña

Ana Alonso con el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez - CETURSA

MONACHIL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El circuito de esquí de montaña de El Águila en Sierra Nevada, en término de Monachil, en el área metropolitana de Granada, pasará a llamarse Ana Alonso, en homenaje a la doble medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (Italia), y así será señalizado esta semana en la estación inferior del telesilla Virgen de las Nieves, donde arranca el recorrido.

La comunidad de Sierra Nevada ha homenajeado este martes a Alonso en un emotivo acto desarrollado en el albergue universitario de la Hoya de la Mora, que lleva el nombre de su padre, según ha informado en una nota tras el acto Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.

En un acto en el que estuvo acompañada de su familia, amigos y compañeros de equipo, la deportista se emocionó al recordar a su padre, Gerardo Alonso --fallecido hace 15 años en un accidente de montaña-- en el albergue que lleva su nombre, donde ella se inició desde muy pequeña en los deportes de montaña y el esquí.

El coraje, la fuera y la valentía de Ana Alonso, que compitió en los Juegos Olímpicos con el ligamento cruzado roto tras un accidente de tráfico en septiembre pasado cuando entrenaba en bicicleta, fueron el eje central de las intervenciones.

Ha tenido así palabras de reconocimiento del consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, el alcalde de Monachil, José Morales, y la presidenta de la Federación Andaluza de Montaña, Mariluz Arráez.

Cetursa Sierra Nevada anunció la nueva denominación del circuito de El Águila y Jesús Ibáñez entregó además a Ana Alonso un póster con las portadas de los periódicos españoles que recogieron su gesta en Italia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Monachil, municipio de nacimiento y residencia de Ana Alonso, entregó a la esquiadora de montaña una réplica del pico Veleta.