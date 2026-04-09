Sierra Nevada retrasa la apertura de la estación al mediodía por fuertes vientos

Vista de Sierra Nevada - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Sierra Nevada en Granada ha retrasado a las 12,00 horas del mediodía su apertura debido al fuerte viento que se registra en la zona este jueves. Los remontes y pistas están cerrados.

Así lo ha señalado la estación en un mensaje difundido en sus redes sociales en las que, en un principio, ya habían retrasado la apertura a las 10,30 horas, si bien esta ha quedado postergada hasta las 12,00 horas.

Cabe señalar que este pasado miércoles, 8 de abril, y tras dos retrasos anunciados en la apertura, la estación comunicó finalmente, pasadas las 11,00 horas, que esta permanecería cerrada durante la jornada debido a la persistencia del fuerte viento.

En situaciones como esta, Sierra Nevada devuelve los forfaits a los usuarios que así lo soliciten en el Centro de Atención al Usuario o vía web para las compras on line (www.sierranevada.es/devoluciones).