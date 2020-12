Siete de cada diez fallecidos que viajaban en furgoneta en Andalucía no hacían uso del cinturón de seguridad

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 67 por ciento de las personas fallecidas durante este año en las carreteras andaluzas y que viajaban en furgonetas no utilizaba el cinturón de seguridad, es decir, 7 de cada 10, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Estos datos demuestran la efectividad de este sistema de retención para los usuarios de este tipo de vehículos que en estas fechas de reparto de mercancías se incrementa considerablemente "y por lo que ahora es crucial vigilar su uso para garantizar la seguridad de los usuarios", según ha explicado en un comunicado la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, quien ha descartado que "existan excusas para no usarlo ya que se trata de un seguro de vida".

Con la idea de reducir la siniestralidad y de concienciar sobre la sencillez de uso y su eficacia --ya que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente--, la Dirección General de Tráfico ha programado del 14 al 20 de diciembre una nueva campaña especial sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas de Retención Infantil (SRI) a desarrollar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Debido a que la circulación en ciudad constituye el primero de los escenarios donde el conductor inicia la adquisición de hábitos y costumbres, y que, en este caso, el incumplimiento es significativamente mayor que en vías interurbanas, la DGT ha invitado también a participar a los ayuntamientos para que las policías locales conciencien y vigilen el uso que se hace en las ciudades de estos dispositivos de seguridad.

En ocasiones se utilizan diferentes excusas para no utilizar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil cuando circulamos en un vehículo, tanto en carretera como en zona urbana, como la cercanía de los desplazamientos, la baja velocidad, que en ciudad no es necesario o que en los asientos de atrás no es tan útil o no hay sillitas para todos.

En 2019 fueron 24 los fallecidos que viajaban en turismo o en furgoneta y que no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente, el 12,18% del total. Si lo hubiesen llevado puesto, la mitad de los fallecidos (12) se hubieran podido salvar.

Según se desprende de los datos del proyecto ESRA (Encuesta sobre Actitudes de los Usuarios de la Vía), realizada en 38 países, el 80% de los españoles declara haber utilizado el cinturón de seguridad como conductor durante la conducción en el último año, un 81% reconoce haberlo utilizado como pasajero en el asiento delantero del coche y el 70% como pasajero en los asientos traseros del coche.