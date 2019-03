Siete de cada diez trabajadores andaluces tienen problemas para conciliar vida laboral y personal, según Adecco

Publicado 22/03/2019 13:03:34 CET

Siete de cada diez trabajadores en Andalucía tienen problemas para conciliar su jornada laboral con la vida personal y/o familiar, porcentaje que aumenta si la persona encuestada es mujer y madre, según indica una encuesta de Adecco coincidiendo con el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad que se celebra el 23 de marzo.

Adecco, líder en soluciones de Recursos Humanos, ha encuestado a 1.000 trabajadores en activo de nuestro país (450 de ellos en Andalucía), hombres y mujeres, para conocer su situación real de cara a la conciliación y saber si sus empresas ofrecen medidas encaminadas a favorecerla, según ha informado la organización en una nota.

En este contexto, de todos los trabajadores encuestados por Adecco en la comunidad andaluza, el 70,1 por ciento confiesa que, con más frecuencia de la que le gustaría, se encuentra con problemas para conciliar su labor profesional con su vida personal y/o familiar, una representación que se encuentra exactamente 2,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional). Además, un 2,6 por ciento dice también que esto le ocurre siempre o casi siempre.

De los encuestados, otro 20,9 por ciento reconoce que esto le sucede solo esporádicamente o en contadas ocasiones y el 6,4 por ciento restante dice no tener nunca o casi nunca este problema.

Estos porcentajes varían si los analizamos demográficamente, dado que si el encuestado es mujer y madre --o con cargas familiares-- son más de ocho de cada diez andaluzas las que frecuentemente tienen problemas para conciliar frente al 3,9 por ciento que dice no tenerlos nunca o casi nunca.

Si estas respuestas se contrastan además con datos oficiales como los que señalan que el 95 por ciento de los trabajadores que mantienen una jornada laboral parcial para poder atender a familiares son mujeres, se confirma que el problema de la conciliación y la corresponsabilidad sigue penalizando más a las trabajadoras que a los trabajadores.

De los encuestados, un 31,2 por ciento reconoce estar acogido a algún tipo de medida de conciliación dentro de su empresa. De ese porcentaje, el 73,8 por ciento son mujeres frente al 26,2 de hombres que se acogen a estas medidas. Del 68,8 por ciento de andaluces que no se acoge a estas medidas, más de la mitad dice no hacerlo porque la compañía en la que trabaja no le ofrece ninguna alternativa o solución para poder equilibrar su vida profesional con la personal.

De los que sí se acogen a medias de conciliación, la mayoría disfruta sobre todo de flexibilidad horaria a la hora de entrar o salir del puesto de trabajo (42,3%), disfrutar de días de libre disposición o de asuntos propios (además de las vacaciones) para temas personales (29,9%) y el uso de permisos especiales para acompañar a familiares a visitas médicas (15,4%).

En menor medida, los encuestados que pueden acogerse a planes de conciliación piden reducción de jornada por maternidad o paternidad (6,9%; siendo el 96,5% de ellos mujeres) o teletrabajo (5,5%). Aunque no todos los encuestados disponen de todas estas opciones en su empresa y en algunos casos se acogen sólo a aquella medida ofertada.

MEDIDAS

En la encuesta, también se ha preguntado a todos los encuestados andaluces, independientemente de si pueden conciliar o no y de cómo lo hacen, qué medidas valoran más en una empresa en esta materia y, en este caso, también es la flexibilidad horaria lo más apreciado por los trabajadores (40,9%), seguido de tener una jornada intensiva (35,8%), poder teletrabajar (12,9%) u otro tipo de facilidades a medida (10,4%).

Así, la conciliación está mejor valorada que otros muchos aspectos relacionados con un puesto de trabajo, como puede ser el ambiente laboral, el salario o los beneficios sociales. Cuando los encuestados han valorado del uno al diez estos factores, disponer de un buen horario de trabajo y/o medidas de conciliación ha obtenido 8,59 puntos (lo mejor puntuado).

Tras ello, lo más valorado ha sido disfrutar de un buen ambiente laboral con compañeros y entorno (8,14 puntos sobre 10), después el goce de una buena política salarial (8,10), tener un buen jefe (7,75 puntos), cómo se sienten de realizados en su posición (7,52) y, por último, aunque también valorado con un notable, dejan los beneficios sociales que una empresa pueda ofrecerles --descuentos en actividades de ocio, cheques-restaurante, tarjeta de gasolina--con 7,18 puntos.