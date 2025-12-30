Siete clubes de fútbol andaluces y la Junta de Andalucía se suman al impulso de la Formación Profesional

Imagen de archivo del apoyo de los clubes históricos del fútbol andaluz al impulso de la Junta a la FP. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de los convenios de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y los clubes de fútbol de siete provincias andaluzas para el impulso de la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la Formación Profesional (FP).

Tal y como ha indicado la Administración autonómica en una nota, en concreto, son la Unión Deportiva de Almería, el Cádiz Club de Fútbol, el Córdoba Club de Fútbol, el Granada Club de Fútbol, el Real Club Recreativo de Huelva, el Real Jaén y el Málaga Club de Fútbol.

De esta forma, la Junta ha asegurado que esta colaboración público-privada refuerza el tejido de la formación profesional, permitiendo al alumnado realizar un aprendizaje práctico alineado con la demanda real del mercado. Estos convenios se suman a los ya firmados con el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, una circunstancia que evidencia el compromiso del deporte andaluz con el desarrollo educativo y el impulso de la FP.

Bajo este contexto, las alianzas con los clubes beneficiarán a un total de 56 estudiantes de las familias profesionales de Actividades Físicas y Deportivas; Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión; Agraria; Comercio y Marketing; Instalación y Mantenimiento; y Sanidad, ésta última con el grado superior en Dietética.

Con una vigencia de cuatro años, los acuerdos vienen a promover la formación práctica y el desarrollo de competencias profesionales vinculadas al ámbito deportivo, administrativo y de gestión, "contribuyendo a su empleabilidad y a la mejora del tejido productivo andaluz". Además, favorecen la difusión de la FP entre las empresas como "un motor de desarrollo económico y social".

Asimismo, los convenios recogen la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número del alumnado que cursa esta enseñanza, con el fin de "promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida".

Además, no sólo mejoran la cualificación y las oportunidades laborales del alumnado, sino que, tal y como ha advertido el Gobierno andaluz, también enriquecen la vida de los propios clubes, puesto que el deporte pasa a ser "un espacio de aprendizaje integral y un sector clave para la inserción laboral de los jóvenes andaluces".

Igualmente, estas colaboraciones se vinculan con la estrategia de la Junta para fortalecer la industria del deporte como sector de innovación y empleo. En relación, el reciente proyecto de creación del Clúster de la Industria del Deporte de Andalucía (CIDA) viene a reforzar la necesidad de colaboración entre las administraciones, las entidades deportivas y los centros educativos, ya que gracias a estos acuerdos Andalucía "avanza hacia un modelo donde la formación y la excelencia se convierten en pilares fundamentales".