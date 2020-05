Silencio unánime en Jaén del conjunto de administraciones en memoria de las víctimas del covid-19

JAÉN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de las administraciones en Jaén han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del covid coincidiendo con el primero de los diez días de luto oficial decretado por el Gobierno de España. Lo han hecho por separado, delante de los edificios que albergan en la capital jiennense las sedes de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, la Diputación y el Ayuntamiento.

La delegada de la Junta, Maribel Lozano, y todos los delegados territoriales han dedicado un minuto de silencio a las víctimas y lo han hecho a las puertas de la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén, donde se han sumado también trabajadores públicos de la Junta de Andalucía.

En la Diputación, las vicepresidentas primera y segunda, Francisca Medina y Pilar Parra, respectivamente, junto a otros diputados provinciales y empleados públicos, han participado en el minuto de silencio a las puertas del Palacio Provincial.

Con motivo de este luto oficial de diez días, el más largo de la historia democrática española, las banderas ubicadas en la fachada del edificio principal de la Diputación de Jaén ondearán a media asta hasta las 24 horas del próximo sábado, 6 de junio. Además, desde cada una de las enseñas -España, Andalucía, Unión Europea y la de la provincia de Jaén- pende un crespón negro.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha asegurado que el mejor homenaje que la sociedad puede rendir a las víctimas causadas por la enfermedad covid-19 en España es "cultivar la concordia".

"Es necesario que todos tengamos en nuestra memoria a las personas que ya no están con nosotros debido a la pandemia. Merecen nuestro recuerdo perdurable, pero también merecen nuestra convivencia y nuestra concordia", ha asegurado.

Así, lo ha indicado tras participar en el minuto de silencio. Además, Madueño ha agradecido la "ejemplar" respuesta dada por toda la sociedad jiennense en los tiempos más duros de la crisis, "cuando todo parecía negro".

"Todos hemos estado a la altura de una situación dramática y sin precedentes", ha señalado la subdelegada, al tiempo que ha puesto el acento en que "la victoria contra el virus está cercana, gracias a la fuerza de voluntad, a la disciplina y a la determinación de toda la sociedad.

No obstante, la subdelegada ha recordado que la enfermedad aún no ha desaparecido. "Lo que tenemos que hacer es mantenerlo a raya y, para ello, es vital no relajarnos, prolongar esa dosis de responsabilidad que hemos asumido en primera persona por el bien común", ha concluido.

También, el alcalde, Julio Millán, acompañado del gobierno local y de concejales de la Corporación municipal ha participado en el minuto de silencio en recuerdo de aquellas personas víctimas de la crisis del covid-19 y también de sus familiares y seres queridos.

"Son los que han sufrido lo peor de esta situación de pandemia durante estas últimas semanas y meses en España, en la provincia y en la ciudad de Jaén", ha dicho Millán. Las banderas del palacio municipal y el resto de dependencias de la Administración local ondean a media asta en señal de respeto hacia los fallecidos.

El Ayuntamiento ya decretó luto oficial en el pleno del pasado mes de abril que las banderas estén a media asta, con un crespón negro en el caso de la de Jaén, además de decretar tres días de luto, una vez que pase el estado de alarma. El consistorio jiennense también se sumó en su momento a la declaración de luto oficial de la Junta de Andalucía.

También en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, los agentes han salido al aparcamiento para guardar el minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas y de sus familiares.