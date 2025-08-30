Silvia Lermo gana el LV Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta, de Quesada (Jaén)

'La Tierra Recuerda Tu Nombre', De Silvia Benítez Lermo, Obra Ganadora Del LV Concurso Internacional De Pintura Homenaje A Rafael Zabaleta. - MUSEO ZABALETA

QUESADA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

Silvia Lermo (San Fernando, Cádiz) ha logrado el primer premio del LV Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta, que convoca el Ayuntamiento de Quesada (Jaén), por su obra 'La tierra recuerda tu nombre'.

Se trata de un acrílico sobre lienzo de 162 por 114 centímetros, en el que "construye un imaginario y un lenguaje pictórico innovador y personal que conecta con su experiencia vital, relacionando pasado y presente", según el jurado. La artista, afincada en Sevilla, recibe 7.000 euros y un busto trofeo de Rafael Zabaleta.

El segundo premio, denominado Rafael Hidalgo de Caviedes y dotado con 4.000 euros, ha recaído en 'Tercer acto; un amor inmortal', de Ana Escribano (Albacete). La obra, un óleo sobre papel lienzo de 150 por 145 centímetros, está "atravesada por la ecología y el feminismo, donde la sencillez de la composición contrasta con la profusión de detalles del primer plano".

Por otro lado, el jurado ha acordado cuatro menciones de honor a las obras 'Rhapsody in red', de Mónica Dixon (Oviedo); 'Nube XVIII', de Teruhiro Ando (de Kagawa, Japón); 'Equilibrio', de Diego Vallejo García (Ávila), y 'Alexander McQueen y Peter Witkin ya pensaron en todo ello antes', de Guillermo Masedo (Madrid).

Los trabajos galardonados, junto a otra veintena de piezas seleccionadas entre las que se presentaron al certamen, pueden verse hasta el lunes en la sala de exposiciones temporales del Museo Zabaleta-Miguel Hernández de Quesada, donde esta semana también ha tenido lugar la entrega de premios.

Los visitantes a esta muestra, además, han tenido la oportunidad de decidir el Premio del Voto Popular. Ha sido para Francisco Fernández Fernández (Quesada, Jaén), por la obra 'Deliciosa complicidad'.