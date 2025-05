Un simposio aborda desde una perspectiva científica si es posible detectar las mentiras

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un simposio sobre psicología forense y detección de mentiras convoca a científicos de todo el mundo de manera telemática este miércoles según ha difundido a través de su página web el Centro de Investigación de Mente, Cerebro y Comportamiento dependiente de la Universidad de Granada (UGR).

Según consta en la presentación del simposio divulgada por la UGR, consultada por Europa Press, los expertos se introducirán en cuestiones como si se pueden detectar las mentiras, o si es cierto lo que los espectadores pueden ver en las series de televisión y los "profesionales pueden saber si alguien miente solo con mirar sus gestos y comportamiento".

"¿Podemos evaluar los testimonios para ver si son 'verdad'?", es otra de las preguntas que sirven como punto de partida a este encuentro telemático de psicología forense, una disciplina que "tiene muchas áreas de trabajo" siendo una de ellas "la evaluación y detección de la mentira y el análisis de los testimonios".

El simposio está organizado por las universidades de Valladolid y de Granada, y en él varios expertos internacionales en la temática responderán a estas preguntas desde la evidencia científica, en el marco de un programa que está previsto dé comienzo a las 16,00 horas.

En la sesión titulada '¿Cómo se detectan las mentiras?', el profesor titular de psicología social de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido) Aldert Vrij expondrá conclusiones extraídas de sus trabajos de investigación, en los que su principal interés "es el engaño, lo que ha dado lugar a casi 600 publicaciones y más de 25.000 citas".

Ha recibido subvenciones de, entre otras instituciones y empresas, los gobiernos estadounidense, británico, holandés y de Singapur. El profesor Vrij colabora estrechamente con profesionales (policía, servicios de seguridad o aseguradoras) en la realización de investigaciones y la difusión de sus resultados.

Su libro 'Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities' (publicado por Wiley) está considerado un referente en el área una visión global de la investigación sobre "el engaño (no) verbal y fisiológico y la detección de mentiras".

Hasta las 18,00 horas le seguirán otras charlas tituladas '¿Se puede detectar la mentira con el comportamiento no verbal?' a cargo de Vincent Denault; 'La detección de la mentira en España', por Ramón Arce; o 'La obtención del testimonio: La entrevista investigativa', de Esteban Puente.