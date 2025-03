El sindicato CTA llama a la huelga desde el día 24 a las limpiadoras de IES de Córdoba

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras del servicio de limpieza de los institutos de Córdoba capital, la Vega del Guadalquivir y la Subbética, asignados por la Junta de Andalucía a la empresa Mabraser SL, están llamadas por el sindicato CTA a "iniciar una huelga el próximo lunes 24 de marzo", que "en total afectará a 27 institutos y unos 30.000 alumnos de Secundaria".

Según ha informado CTA, la justificación de la huelga es el hecho de la mencionada adjudicatoria de la limpieza en dichos centros educativos "no ha pagado en muchos casos la paga extraordinaria de diciembre" a las trabajadoras, ni les ha abonado tampoco la nómina de febrero, a lo que se suma que la empresa "está desaparecida, no se puede contactar con ella, no atiende a las trabajadoras y ha abandonado su responsabilidad de organización" del servici.

Es más, "Mabraser SL, ante la convocatoria de huelga, no ha asistido a la conciliación previa prevista en el Sercla, es decir, no se ha tomado el mínimo interés", y "no es la primera vez que ocurre esto, hace seis años ocurrió lo mismo en la Subbética, con la Empresa Tempo, que desapareció, y después de seis años todavía hay trabajadoras esperando que se celebre el juicio para poder cobrar".

A esto se suma, en el caso actual, que la Junta de Andalucía "no ha hecho absolutamente nada, salvo tener la altanería y la prepotencia de no recibir a las trabajadoras de Mabraser afiliadas a CTA", y "los servicios mínimos dictados por el director general de Trabajo, Seguridad y Salud de la Junta, además de ser abusivos, son incomprensibles, en el ánimo de crear confusión e incertidumbre entre las trabajadoras y mermar el derecho a la huelga".