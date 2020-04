Sindicato de Estudiantes asegura que universidades "no están preparadas" para mantener la docencia 'on line'

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes de Andalucía considera "chocante" que se acuerde que la docencia en las universidades públicas andaluzas se mantenga de manera 'on line' hasta la finalización del presente curso académico cuando "no están preparadas para dar esa formación y el profesorado también está en una situación completamente desbordada".

En declaraciones a Europa Press, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, Ainoa Murcia, señala que "es evidente que tanto en la universidad como en los centros de estudio va a ser prácticamente imposible volver a las aulas antes de que finalice el curso", pero asegura que "resulta chocante" que se plantee que el curso continúe de forma 'on line' cuando "realmente las universidades no están preparadas para dar esa formación y el profesorado también se está viendo en una situación completamente desbordada, sin recursos ni material suficiente para poder atender a los miles de alumnos de la universidad pública".

En este sentido, Murcia añade que esta situación "a quien más golpea es al alumnado de familias con más dificultades económicas que no tienen acceso ni siquiera a wifi o que no tienen ordenadores o dispositivos donde realizar este seguimiento de las clases 'on line'", lo que hará que "se queden atrás".

Por tanto, desde el Sindicato de Estudiantes exigen a la Junta de Andalucía que "haga un plan de inmersión masiva", porque "la realidad es que este curso no va a continuar y lo que se tiene que asegurar es que el curso que viene se pueden recuperar todas las asignaturas que no se hayan podido dar en condiciones". Además, solicitan "un plan de becas y de ayudas para todos los estudiantes que por esta situación no puedan superar estas asignaturas", de modo que "no tengan que volver a pagar matrícula ni tasas".

"Esto también lo exigimos a nivel estatal, porque tiene que haber un plan concreto de contratación masiva del profesorado en la educación pública para asegurar así que no sean los estudiantes de familias trabajadoras los que paguen las consecuencias de esta crisis", afirma la secretaria general del Sindicato de Estudiantes de Andalucía.

Igualmente, exigen que la presentación del TFM y el TFG "se pueda retrasar para asegurar que se puede hacer en las mejores condiciones", porque "hay muchos documentos que no están en formato digital y ahora mismo no se pueden consultar en bibliotecas o en archivos cómo sería lo habitual", y "que, de una vez por todas, se termine tanto en Andalucía como en España con los recortes en educación y se reviertan por completo con un plan de financiación masiva de la escuela y la universidad pública".