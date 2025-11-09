El sindicato Fetico firma su adhesión a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la firma de adhesión de Fetico a la candidatura de Granada 2031 a Capital Europea de la Cultura. - AYUNTAMIENTO DE GANADA

GRANADA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha firmado su adhesión a la candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y, con esta firma, el sindicato se une a la iniciativa que impulsa la cultura "como motor de desarrollo y cohesión social en la ciudad".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, Fetico es un sindicato "moderno, independiente y cercano con los trabajadores", y defiende los derechos laborales "desde el diálogo y la participación, con un compromiso firme con la igualdad y la diversidad".

Asimismo, un portavoz de la Asociación de Guías Intérpretes del Patrimonio de Granada (AGIP) ha afirmado que la vocación de la organización es "dar a conocer Granada al mundo con rigor y pasión", motivo por el que se sienten "plenamente identificados con el espíritu de Granada 2031".

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que la candidatura "sigue fortaleciéndose día a día gracias al respaldo de asociaciones, entidades y vecinos comprometidos con su ciudad".

En contexto, para quienes deseen adherirse a este proyecto "tan ilusionante" de la ciudad, en el Ayuntamiento hay un espacio que permanece abierto de lunes a sábado de 11,00 a 13,00 horas y los viernes por la tarde de 18,00 a 20,00 horas, en el que todas las entidades, asociaciones y personas interesadas están invitadas a participar y dejar su firma en apoyo a la candidatura.

De esta forma, Granada 2031 continúa sumando apoyos y demostrando que la cultura "es un motor dinamizador que impulsa el crecimiento, la identidad y el orgullo de toda la ciudad".