Sindicato Médico Andaluz acusa al SAS de "enterrar" a la Atención Primaria "con el visto bueno de Juanma Moreno"

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado este miércoles que la falta de respuesta por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a una reunión con los representantes de los facultativos andaluces para exponer la "dramática" situación asistencial de la comunidad, confirma la sospecha de los médicos, "el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está dejando morir a la Atención Primaria con el beneplácito de instancias superiores". Según han explicado los médicos andaluces, llevan más de un mes solicitando una reunión con el presidente de la Administración andaluza y aún no ha sido posible.

"Hace un mes, aproximadamente, solicitamos reunirnos con el señor presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para exponerle los datos reales y actualizados de la dramática situación por la que está pasando la Atención Primaria (AP) en Andalucía". "Por desgracia y hasta la fecha, no ha sido posible".

El SMA ha indicado que desde Presidencia se les ha emplazado a volver a reunirnos con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien, a su vez, les deriva a mantener reuniones "con quienes ya nos hemos reunido, con quienes conocen sobradamente la situación, pero no han hecho nada útil para solucionarlo". "De seguir así", han afirmado los médicos, "irremediablemente se conducirá a la desaparición de la Atención Primaria para volver a la ambulatorización de la asistencia primaria".

De esta forma, los facultativos andaluces han querido decirle al presidente de la Junta de Andalucía que "no es justo que los profesionales de AP se encuentren en una situación tan calamitosa y de maltrato como se encuentran, pero es también injusto que la población tenga que soportar listas de espera de siete, diez y 15 días".

"No dudamos de que usted esté muy ocupado, pero el problema de la salud de los andaluces y la situación de los facultativos en Andalucía en general y en la Atención Primaria, en particular, es de suficiente entidad como para que nos permita detallarla a quien ostenta la máxima responsabilidad en el Ejecutivo andaluz".

Y es que los datos recabados por los médicos andaluces a pie de las consultas en toda la orografía de Andalucía durante las últimas dos semanas, revelan unos datos "espeluznantes y apocalípticos". Según esta encuesta, la media de pacientes atendidos en consultas telefónicas y presenciales se sitúa entre los 55-60 pacientes al día, con picos de hasta 70-80.

Así y en todas las provincias siguen existiendo "bises", citas de pacientes a la misma hora, insertados en las agendas de los facultativos "a pesar de que hace más de un año que el SMA exigió al director general de Asistencia Sanitaria que los prohibiese". "Nos dijo que pondría los medios necesarios y aún no lo han hecho".

A ello se suma, teniendo en cuenta los datos recabados, que existe una demora media en todas las provincias, de entre siete y diez días para obtener cita con su médico de familia o pediatra, llegando a picos de 15 días. "No se ha hecho gestión compartida casi en ningún sitio, como defiende el SAS. Sabemos que el SAS ha pregonado por los cuatro vientos las bondades de la gestión compartida y su repercusión positiva sobre la demanda y agendas en AP. Tras los datos expuestos está claro que o no se ha hecho o no sirve para casi anda".

Segú el SMA, "hay zonas en las que tenemos documentadas algunas actividades de gestión compartida que han supuesto el 15 por ciento y, curiosamente, los bises han aumentado en un 15 por ciento". "En algunas zonas donde no existen estos bises, se ha habilitado una consulta paralela en la que se citan a pacientes para ser vistos en el mismo día por el mismo facultativo y que, en realidad, son bises encubiertos", han afirmado.

Los médicos de Atención Primaria denuncian que, aproximadamente, "el 45-50 por ciento de media de las consultas están cerradas por vacaciones y sin sustitutos. Esto es lo mismo que si decimos que el 45-50 por ciento de las camas de los hospitales están cerradas".

"Esta situación, además, se enmarca de pleno en el punto más álgido de la quinta ola de la pandemia que tan intensamente está afectando a la AP y la coexistencia de las vacaciones prácticamente sin sustitutos".

"Hay que preocuparse de que los hospitales no se tensionen una vez más con esta nueva ola pero es que la AP ya lo está, si hay alguien que está soportando de nuevo esto, es una vez más la Primaria".

"Tanto a los profesionales como a la población general no tenemos más remedio que darles el mensaje de que se olviden de una AP de calidad, donde se hacían programas, había tiempo para atender y escuchar a las personas, se hacía actividad programada de consultas y de visitas domiciliarias, docencia o investigación". "Los profesionales de AP son especialistas en personas y para atenderlas correctamente se necesitan recursos humanos, materiales y tiempo y nada de esto existe hoy en día en la AP".

Por estos motivos, desde el SMA solicitaban una reunión al presidente de la Junta de Andalucía "para ver si hay alguien que, de una vez por todas, se interesa por la reforma de la Atención Primaria, pero no ha sido posible". "Seguramente habrá temas más importantes que preocupen a la población que la asistencia sanitaria".

"Los profesionales están cansados, hastiados, desmotivados y sin ilusión. De esta forma y en este trabajo de tanta vocación de servicio, poco se va a poder aportar". "No queremos aplausos ni monumentos, queremos poder trabajar dignamente, con recursos, con tiempo para dedicarlo a los pacientes".

"Esta Administración no está aportando soluciones a los graves problemas de falta de personal ni de recursos económicos para suplir las carencias, ni parece que haya intención de arreglarlo y, a la vista de ello, tenemos claro que la Atención Primaria está muerta e incinerada", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz que afirma saber quién es el enterrador.