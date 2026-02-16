El Sindicato Médico Andaluz cifra en más de un 50% de la plantilla el seguimiento de la huelga médica en Andalucía

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, atiende a los medios con motivo de la huelga nacional de médicos. A 16 de febrero del 2026 en Sevilla. España. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha asegurado este lunes que la huelga médica en Andalucía "va a volver a ser un éxito", con un seguimiento "en muchos casos, por encima del 50%" del total de la plantilla.

En declaraciones a Europa Press, Ojeda ha resaltado que "es importante comprender que esto es del total de la plantilla", por tanto, "el que ha sido designado de servicios mínimos no puede hacer huelga, el que está de baja, de permiso, de baja maternal, estos compañeros no pueden hacer huelga", ha explicado.

Por ello, ha señalado que "para tener un seguimiento en términos absolutos por encima del 50% significa que el 80 o el 90 de los facultativos que podrían hacer huelga la están haciendo".

En este sentido, ha expresado que "estamos muy satisfechos con los datos preliminares que estamos recibiendo", lamentado que "la Administración no ha querido ponernos mínimos de un festivo, ha querido garantizar una mayor asistencia a la población".

Asimismo, Ojeda ha reconocido que "nosotros defendemos nuestro derecho a la huelga, pero también tenemos que entender que hay un derecho a la asistencia sanitaria y en ese conflicto siempre es difícil estar de acuerdo del todo".

En esta línea, Rufo ha añadido que los compañeros están todos por la labor de seguir la huelga, porque "vemos que la sanidad pública se acaba como sigamos así". Además, ha explicado que "actualmente las cosas están mucho peor que hace diez años y probablemente están muchísimo mejor que como van a estar dentro de cinco años, como esto no cambie".

Concretamente, según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, los datos de la primera jornada de la huelga de médicos convocada contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco son: Almería: 28,46%, Cádiz: 23,83%, Córdoba: 17,49%, nGranada: 21,06%, Huelva: 31,73%, Jaén: 15,71%, Málaga: 25,57%, Sevilla: 30,43%. El total en Andalucía se sitúa en 24,74%.

Así, Rufo ha señalado que esta huelga, que se extenderá hasta junio, "no es habitual" y que "el triunfo dentro del derrotismo del por qué estamos aquí es que la unión es nacional". Por tanto, "algo gordo subyace y eso debería hacer pensar a la clase política y a la clase de las personas que tienen que tomar decisiones en este país de que tienen un problema y se tienen que sentar a solucionarlo", ha concluido Olga Rufo.

Según Ojeda, "hay una movilización de nuestras bases fundamental, que no lo había habido prácticamente en la historia de nuestra democracia". Así, "hay que tener en cuenta que una huelga con este seguimiento en la que no se está pidiendo una mejora retributiva debería hacer reflexionar al Ministerio y a la Administración", ha insistido.

Al hilo, el presidente del Sindicato Médico Andaluz ha criticado que "se nos está acusando en muchos casos de estar movidos por intereses espurios, de estar movidos por estar politizados", lo que ha calificado como "un disparate".

Además, Ojeda ha considerado que "son excusas que se están poniendo desde el Ministerio para no hacer frente a la situación en la que el propio Ministerio se ha metido, una situación insostenible y ahora pretende salir de ella deslegitimándonos y desprestigiándonos", ha enfatizado.

Por tanto, ha remarcado que "hay un seguimiento enorme de las generaciones más jóvenes, no para pedir mejoras retributivas, sino para pedir una dignificación de la profesión, para pedir descanso, respeto de la posición en el sistema sanitario, para pedir que se respeto la relación médico-paciente (que es esencial para la atención a la población).

Y, "hay una movilización desde nuestras bases que nos están empujando a que los que actuamos como representantes sindicales a la movilización". Aunque realmente "no es una movilización que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo para sacar a los compañeros a la calle, son ellos los que nos exigen que incrementemos las jornadas de huelga, que sigamos adelante, que sigamos con la movilización, por tanto, la movilización del colectivo es brutal", ha subrayado-

Igualmente, Ojeda ha asegurado que es pesimista y que "el Ministerio ha tomado una decisión política optando por pactar con los sindicatos del ámbito donde, dice, que están representados los médicos". Pero, Ojeda se cuestiona "cómo iba a existir esta huelga masiva de médicos si fuera así".

Para el representante sindical, "el Ministerio sabe que no estamos, pero ha decidido pactar por estrategia política". Así, "es evidente que ya han decidido con quienes quieren pactar y a quien quieren dejar fuera de la mesa y de la negociación", ha subrayado.

SEGUIMIENTO HUELGA EN SEVILLA

En cuanto al seguimiento de la huelga en la capital andaluza, la presidenta del Sindicato Médico de Sevilla, Olga Rufo, ha indicado que en el primer día de huelga en el Hospital Macarena se ha alcanzado un 50% de seguimiento, si bien ha matizado que este dato "no incluye ni los servicios mínimos que son trabajo obligatorio ni los salientes de guardia de ayer, que no están convocados a la huelga".

Además, ha expuesto que "para nosotros hacer huelga no es ningún triunfo, sino todo lo contrario" y ha asegurado que "es el resultado de una negativa a sentarse con nosotros, a oír nuestras reivindicaciones y a entender cuál es la realidad de nuestro día a día, que creo que la clase política está totalmente desconectada de eso", ha concluido.