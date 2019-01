Sindicato Médico Andaluz convoca este miércoles nuevos paros en defensa de la calidad asistencial en Primaria

Publicado 15/01/2019 11:24:20 CET

Los facultativos convocan para el 7 de febrero paros en todos los centros sanitarios del Estado, tanto en primaria como en hospitales

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha convocado para este miércoles un nuevo paro en Atención Primaria a fin de exigir al futuro Gobierno andaluz medidas reales y concretas que "corten de raíz" la precariedad asistencial. Así, los representantes de los facultativos andaluces se concentrarán a las 12,00 horas en el Centro de Salud El Cachorro, en calle Virgen del Patrocinio de Sevilla.

En este sentido, reivindican el papel fundamental de Atención Primaria "como puerta de entrada en el sistema sanitario público" y ahondan en la necesidad de llevar a cabo "el adecuado dimensionamiento de las plantillas médicas y la cobertura de las bajas por enfermedad", de modo que se pueda dedicar, al menos, diez minutos a cada paciente.

El Sindicato Médico Andaluz confía en que en la agenda del nuevo Gobierno andaluz se plasme de inmediato una reunión con los facultativos a fin de poner en marcha una batería de medidas que ponga fin a la "insostenible situación de los centros de salud en donde también se solicita la puesta en marcha de medidas de seguridad que eviten las agresiones a facultativos".

Para el SMA, este será el último de los paros programados en Atención Primaria a nivel autonómico a la espera de poder mantener una reunión "seria" con el nuevo Gobierno. No obstante y, aún confiando en la capacidad de diálogo y trabajo de quienes sean los nuevos responsables de la Sanidad andaluza, el sindicato no descartará "nuevas movilizaciones regionales si no se pone fin a la mala situación asistencial en Andalucía".

Asimismo, el 7 de febrero están previstos actos y concentraciones en todos los centros sanitarios del Estado, tanto en primaria como en hospitales. Estas concentraciones, convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), concluirán con una concentración masiva el próximo 7 de marzo en Madrid a la que se espera que acudan facultativos de toda España.

Cabe recordar, que desde el mes de noviembre los médicos andaluces, junto a pacientes y personal administrativo, realizan paros de 15 minutos ante la puerta de los centros de salud en demanda de una asistencia digna. Estos paros estuvieron respaldado por una huelga de 24 horas, el pasado 27 de noviembre, en toda Andalucía. Tras el paro del pasado 19 de diciembre, los médicos volverán a parar este miércoles para escenificar el malestar existente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por parte tanto de facultativos como de pacientes.

Así, solicitarán, una vez más, "desterrar los criterios economicistas en la gestión clínica y mejorar las condiciones laborales y salariales en las urgencias de atención primaria" y exigirán "medidas reales que den paso a la normalización y mejora asistencial en el sistema de atención primaria de Andalucía, recuperando lo perdido durante los años de crisis y, sobre todo, la calidad del sistema de salud pública".

"HERENCIA ENVENENADA DIFÍCIL DE DIGERIR"

El Sindicato Médico Andaluz insistía este lunes en que la Consejería de Salud socialista deja "una herencia envenenada que será muy complicada de digerir por aquellos que vengan y que no pasarán muchos días para que aquellos que justificaban la situación, pasen a criticarla ferozmente".

El SMA reconocía que ellos mantendrán su crítica en aquellas situaciones que lo requieran; al tiempo que mantienen su colaboración para quien quiera considerarlo, con el objetivo de que se encuentre "el camino correcto que permita mejorar esta sanidad tan deteriorada, siendo necesario el esfuerzo común para ello".