El Sindicato Médico Andaluz desconvoca la huelga del 13 de noviembre tras "producirse avances" con el SAS

Archivo - El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, en el acuerdo del pasado 29 de julio de 2026. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha informado este lunes en un comunicado publicado en su página web y titulado 'No habrá huelga el 13 de noviembre' de la desconvocatoria de este paro de 24 horas al constatar "avances" en la implantación de las mejoras laborales acordadas con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, el pasado 29 de julio.

"Aunque la propuesta de la Administración no satisface por completo nuestras expectativas, contiene mejoras cuya importancia no podemos ignorar, tales como la voluntariedad de la continuidad asistencial no vinculada a la guardia en Atención Hospitalaria o la equiparación de la paga extra de los médicos de Atención Primaria con los de Atención Hospitalaria, entre otras", reza el comunicado.

El sindicato asegura que ha adoptado esta decisión tras consultar la opinión de los afiliados a través de "sondeos", que, según afirma, "refrenda nuestra voluntad de apostar por el diálogo como vía para resolver el conflicto médico con la Administración, tanto a nivel nacional como autonómico". No obstante, la central sindical advierte de que esta desconvocatoria "no implica en absoluto la renuncia a ninguno de los objetivos, por los que seguiremos luchando tanto a nivel nacional como autonómico".