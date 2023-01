El SAS desactiva la huelga sanitaria tras un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz para delimitar agendas en Primaria

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha desconvocado su huelga prevista para el viernes día 27 tras llegar a un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que limita a 35 las consultas de los médicos de Atención Primaria para mejorar los tiempos de asistencia y permite atender por la tarde, también de forma delimitada, aquellas consultas que no vayan a poder producirse en ese primer turno.

Así se ha anunciado en el marco de una rueda de prensa en la que han participado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco y el gerente del SAS, Diego Vargas, que han desgranado los detalles de un pacto que deberá ser ratificado por la mesa sectorial en un plazo no superior a un mes.

"Este acuerdo no se podría llevar a cabo si no fuera por la voluntariedad de los trabajadores", ha subrayado García, que ha sostenido que se da respuesta en él a la gran petición del sindicato, tener "capacidad para trabajar con seguridad por la mañana con tiempo suficiente para atender a los pacientes", con el "compromiso para trabajar por las tardes para suplir citas" que no hayan podido ser atendidas para la mañana.

El pacto alcanzado estipula un cupo de 35 citas durante el día --máximo 25 de pediatría-- y un número "delimitado" para las tardes, en las que se cubrirán las consultas que por la mañana no se puedan dar. En este sentido, el Servicio Andaluz de Salud tomará las medidas necesarias para conseguir esta ratio y, para ello, se seguirá reorganizando el sistema de atención al paciente urgente o que acude sin cita de tal forma que no suponga un aumento en la ratio o una disminución en el tiempo de atención.

"Las urgencias que lleguen a los centros de salud serán atendidas por los facultativos designados para ello en los distintos tramos horarios según la organización de cada centro sin incluirse en las agendas ordinarias para no exceder de las 35 citas al día", ha señalado.

Mientras, el número de citas vespertinas, en concepto de "continuidad asistencial" se fijará "porcentualmente", aunque no superará las 25, se ha explicado durante la rueda de prensa, en la que García ha incidido en que el problema de Andalucía, compartido según la consejera por el resto de comunidades, es el "déficit de profesionales".

Por ello ha pedido "de nuevo" al Ministerio de Sanidad de convoque un consejo interterritorial "extraordinario y urgente" que aborde esta cuestión. La Junta considera necesarios 4.000 plazas más para MIR en Andalucía, entre otras medidas como que "no queden fuera" de ese examen personas con formación especializada y "flexibilizar" los criterios para acreditar unidades de formación. También que las universidades de la comunidad aumenten sus plazas en Medicina.

"Si todos hacemos nuestro deberes podremos ir cambiando la situación", ha asegurado la consejera, que considera posible "cambiar el recorrido" de la sanidad andaluza para 2025 o 2026 de emprender estas medidas.

Por su parte, Rafael Carrasco ha agradecido el esfuerzo de todos "en unas semanas duras" porque este tipo de negociaciones "difícilmente pueden ir por un camino de rosas, y es difícil conseguir lo que hemos conseguido hoy que es llegar a una postura intermedia".

"Creemos que este acuerdo va a beneficiar mucho a la población porque va a mejorar la asistencia. Somos unos convencidos de que cuando un médico tiene tiempo para atender a su paciente estamos garantizando que ese paciente se vaya contento y no vuelva"; por tanto "tener agendas limitadas es una buena solución y además era necesario para la calidad de vida de los médicos de familia y los pediatras".

Carrasco ha señalado que el gran problema que existe en Andalucía "es la gran carencia" de personal facultativo, y en concreto de médicos, por lo que "forzar al consejo interterritorial para que tome medidas al respecto, forzar a que se aumente el número de plazas MIR es absolutamente necesario". "Hemos dicho muchas veces que el número de jubilaciones es mayor que el número de especialista que se forman y hay que revertir la situación con carácter de urgencia", ha manifestado.

No obstante, ha advertido que estarán "monitorizando los avances" y continuarán con las reuniones necesarias "que nos permitan testar la correcta puesta en marcha y desarrollo de estas medidas". Por último, ha subrayado que el sindicato "continuará negociando y reivindicando ante la Administración todas aquellas cuestiones que aún quedan pendientes y que consideramos necesarias para la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los facultativos andaluces".

El acuerdo se esperaba en la Junta. Este martes el presidente, Juanma Moreno, se declaraba "optimista". "Estamos cerca de conseguir un acuerdo", apuntaba tras el Consejo de Gobierno.

Esta previsto que este jueves, día 26, se reúna la Mesa Sectorial de la sanidad andaluza y también el día 31 habrá otra mesa de trabajo con sociedades científicas y colegios profesionales donde la Junta aportará un documento "con todo lo que se ha hecho en Primaria" y "con todo" lo que se está trabajando en este ámbito, según ha explicado la consejera de Salud, para "seguir trabajando en la solución de los problemas".

LA JUNTA CONFÍA EN QUE EL SMP "SE ACOJA" AL ACUERDO ALCANZADO

Cuestionada sobre la huelga que desde el pasado 20 de enero mantiene el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP), la consejera ha respondido que espera que "una vez alcanzado este acuerdo y vean las medidas que se han firmado con SMA, que irán a Mesa Sectorial, valoren su posición y por el bien de todos se acojan también a esta acuerdo".

"Nosotros hemos hablado con el SMA porque está en Mesa Sectorial", ha incidido, toda vez que ha asegurado que "respetan a todos los sindicato que puedan surgir", pero "ellos no están en mesa que es donde el SAS realiza las negociaciones".