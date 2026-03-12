El Sindicato Médico Andaluz exige medidas "reales" ante el aumento "imparable" de las agresiones a sanitarios

Archivo - Concentración del SNA por una agresión en el centro de salud de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). - SINDICATO MÉDICO ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado este jueves el aumento "constante" de la violencia contra los profesionales de la sanidad y ha exigido a la Administración que dé una respuesta "real y efectiva ante un problema ya insoportable". Según el centro de estudios Simeg 'Vicente Matas', en 2025 hubo más de 11.000 intervenciones policiales, 513 denuncias, un 26,35% más que el año anterior, y 138 detenidos. Aun así, las propias fuentes policiales advierten de que la cifra real podría rondar las 20.000 agresiones anuales.

A esto se suman las 879 acciones violentas comunicadas a los colegios de nédicos y las 1.976 agresiones registradas por el SAS en Andalucía, cien más que en 2024, según los datos ofrecidos por el sindicato en una nota. Además, el 74,04% de las agresiones recaen sobre mujeres y el 51,37% se producen en Atención Primaria, lo que evidencia que los entornos más expuestos siguen sin contar con una protección suficiente. Desde el Sindicato Médico Andaluz han rechazado que la respuesta siga centrada en formar al profesional para desescalar situaciones violentas mientras "falla la prevención real".

Las amenazas, los insultos y las coacciones también son agresiones, también generan miedo y también destruyen la relación de confianza entre médico y paciente. Por ello, el SMA exige más seguridad en los centros sanitarios, especialmente en Atención Primaria y urgencias; personal de seguridad cualificado; un régimen sancionador para los agresores y también una "actuación coordinada y efectiva" entre administraciones que "no deje solo" al sanitario ante el agresor.