El Sindicato Médico Andaluz pide a los grupos políticos un pacto "indemorable" por la sanidad pública andaluza

Los médicos avisan de que con la actual estrategia del Gobierno andaluz no se puede mejorar más el rendimiento

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pacto por la Sanidad andaluza es ya indemorable. De esta forma, el Sindicato Médico Andaluz ha hecho un llamamiento a los grupos políticos con representación en la Cámara andaluza para que afronten, de una vez por todas, la mejora del sistema sanitario de Andalucía pues "es absolutamente vital que seamos conscientes de la necesidad de reformular nuestra sanidad y proponer un modelo adecuado para los próximos años".

Desde el SMA han subrayado que "la gestión eficiente tiene un límite y con nuestros niveles de inversión en Salud ya no se puede mejorar más el rendimiento", y han avisado de que "no es posible abordar la construcción o mejora de un Sistema Sanitario Público si previamente no se ha definido el modelo y el horizonte temporal del mismo".

Según los datos del Ministerio de Sanidad, Andalucía es una de las comunidades que menos fondos destina a Sanidad. En 2019, Andalucía era la región que menos invertía en sanidad por habitante, un total de 1.165 euros, y, según las previsiones para este 2021, "seguiremos estando entre las cuatro comunidades que menos invierten en salud por habitante, aunque aún no hay datos oficiales ni siquiera del 2020", han incidido desde el SMA.

En cuanto al número de quirófanos por cada 100.000 habitantes, la Comunidad andaluza cuenta con 8,57 mientras la media de España está en 9,79. Andalucía tiene en Atención Primaria dos médicos menos que la media española y 36 médicos menos por 100.000 habitantes que Castilla León, "comunidad que recientemente ha lanzado una oferta mejor que la andaluza para captar médicos". En cuanto al número de especialistas hospitalarios, "contamos con 50 médicos menos por cada 100.000 habitantes que el resto del país".

El número de camas por 1.000 habitantes es de 2,19 mientras que la media española está en 2,95 y de estas camas en Andalucía solo el 77 por ciento pertenecen a la sanidad pública mientras que en España el porcentaje de camas propiedad de la sanidad pública es del 88,8 por ciento.

El Sindicato Médico Andaluz, tras detallar los datos, ha incidido en que "este hecho ha propiciado que en los últimos años las listas de espera no dejan de crecer, convirtiéndose en un grave problema estructural y que las urgencias estén siempre masificadas". A ello se suma que existe "una distribución de los recursos absolutamente irregular en el territorio andaluz".

"La situación de la Atención Primaria con apenas tres o cuatro minutos para atender a los pacientes, una falta sistemática de cobertura de las bajas y con plantillas mal dimensionadas, se encuentra en estado crítico".

"Los facultativos seguimos siendo los peor pagados del territorio nacional, con el modelo de carrera profesional más injusto y duro y un sistema de incentivos que desmotiva y contribuye a la discriminación salarial a través del complemento retributivo", han explicado. A ellos se suma "la ausencia de una regulación clara de la jornada laboral, sin un efectivo plan para evitar las agresiones a los facultativos, negociando conciertos con entidades privadas de forma poco transparente y sin controles de calidad y con una gestión sin profesionalizar".

Todo esto provoca una importante fuga de profesionales a otras comunidades, países o a la medicina privada. "Una medicina privada que no para de crecer en nuestra comunidad fruto del desencanto de la población con la Sanidad Pública", han dicho los responsables del Sindicato Médico Andaluz.

MEDIDAS PROPUESTAS

Por este motivo, desde el SMA piden un pacto indemorable por la sanidad pública en donde se aumente el peso relativo de la sanidad dentro del presupuesto de la Junta de Andalucía y fijar un marco temporal para alcanzar una inversión en salud de al menos los 1.600 euros por habitante. Aumentar la inversión en I+D+I con grupos mixtos de expertos en Big Data y Salud Pública que partiendo del análisis de situación puedan anticipar las conductas evolutivas de los agentes externos y gestionar la demanda.

Asimismo, solicitan "consensuar y definir con claridad cuál es la plantilla horizonte en las diversas categorías, usando para ello criterios exclusivamente de calidad sanitaria en donde el aumento de la plantilla de facultativos sería el primer paso. "Desarrollar un plan que evite la fuga de facultativos hacia otras comunidades, países o hacia otros ámbitos de la asistencia como la sanidad privada".

Como paso imprescindible, el SMA destaca el incremento de la presión al Gobierno central "para que se aumenten las plazas disponibles en la formación MIR y realizar un estudio prospectivo serio que nos permita calcular el número óptimo de egresados en la licenciatura de Medicina en los próximos años y establecer un sistema de incentivos que, con carácter voluntario, permita a los facultativos en plantilla realizar actividad asistencial debidamente retribuida fuera de su jornada habitual".

En cuanto a la gestión sanitaria, los facultativos ven como imprescindible la despolitización de la misma pasando a un modelo de gestión profesional tanto de los gestores como de los cargos directivos.

DESIGUALDAD TERRITORIAL

Asimismo, el SMA pide la asunción de las Agencias Públicas Sanitarias por parte del SAS a fin de mejorar la equidad y que la prestación de servicios sea idéntica para todos los andaluces. A ello se suma la necesidad de una equidad municipal en el reparto de los recursos sin tener en cuenta el color político de cada mandatario local y desde el punto de vista de los facultativos debe de instaurarse incentivos atractivos para que acepten realizar su actividad profesional en zonas de difícil cobertura y en hospitales comarcales.

Por otro lado, con la llegada de la teleasistencia, los médicos piden que se concrete una base legal en donde se reglamenten protocolos de actuación con garantías legales. Las listas de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consulta deben abordarse de forma estructural y no con planes de choque. La gestión ha de ser transparente y se deben de revisar los mecanismos de interlocución y negociación.

A todo ello y teniendo en cuenta la base del sistema sanitario público, la reforma de la Atención Primaria, la equiparación salarial, las carreras profesionales y los mecanismos de provisión de puestos, deben ser abordados de inmediato, bajo un plan coherente y desde la base del consenso con los profesionales.