El Sindicato Médico Andaluz presenta su Estatuto de la profesión médica y facultativa a Vox

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) ha mantenido sus reuniones con los diferentes grupos políticos del Parlamento de Andalucía para presentarles el Estatuto de la profesión médica y facultativa, redactado por el SMA y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

La última reunión se ha mantenido este pasado jueves con los representantes Vox, donde han asistido el presidente del SMA, Rafael Ojeda, y Carmen Serrano, Vicepresidenta de SMA; junto con Ángel Tocino, secretario general del SMA.

En el encuentro también ha estado presente el portavoz Vox Andalucía, Manuel Gavira, así como otros miembros del partido, como Rafael Segovia y Ana María Ruiz; a quienes los representantes del SMA han trasladado las principales demandas y necesidades del colectivo médico y facultativo en el Sistema Sanitario Público Andaluz.

Cómo está siendo habitual en esta ronda de contactos por parte del Sindicato Médico Andaluz, se ha expuesto la propuesta de Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa a los parlamentarios de Vox Andalucía.

El SMA ha vuelto a incidir en "la necesidad urgente de afrontar un cambio normativo que dignifique la labor del colectivo en su labor diaria y defendió la importancia de establecer un marco normativo específico que regule la profesión médica y facultativa".

Por su parte, las representantes del grupo parlamentario manifestaron su disposición a estudiar la documentación y propuestas presentadas, lo que es "valorado positivamente" desde el SMA.