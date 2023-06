Sindicato Médico Andaluz protesta ante el Parlamento por la "falta de diálogo" con el SAS y prevé nuevas movilizaciones

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) se ha concentrado esta miércoles ante el Parlamento por la "falta de diálogo" con la Consejería de Salud y Familias, unas negociaciones que "son imprescindibles y urgentes" para que, sobre todo la medicina de atención primaria, "no entre en una situación crítica y colapse".

En declaraciones a los medios, su presidente Rafael Ojeda, ha señalado que "no pueden dejar de movilizarnos mientras no haya un desbloqueo de la situación y mientras no haya una forma de reconducir esta falta de diálogo entre el Sindicato Médico y la Consejería de Salud", que en este momento "no nos lleva a nada bueno".

En este sentido, ha añadido que las negociaciones con el SAS "están mal" porque "hay reuniones pero no hay diálogo". "Hay reuniones en las que se nos repite una y otra vez la misma posición, que ya se han hecho muchas concesiones al colectivo médico y que por ahora no van a hacer más".

"Nosotros entendemos que simplemente se están atendiendo reivindicaciones que son imprescindibles y urgentes para que, sobre todo la medicina de atención primaria, no entre en una situación crítica y colapse, y esto es lo que parece que la Junta no quiere aceptar ni reconocer", ha asegurado Ojeda.

Sobre los principales problemas que hay en la atención primaria, el presidente del SMA ha apuntado que este nivel asistencial "tiene un problema de falta de médicos, que es lo único que parece que la Junta no quiere reconocer". "Las plantillas son insuficientes porque los médicos o no quieren ocupar una plaza de médicos en la atención primaria o bien los que la están ocupando se van, y no se está haciendo nada para revertir esa situación".

Ante esto, ha asegurado que "el primer paso que hay que dar es que las retribuciones del médico de atención primaria tienen que ser las mismas que las de hospital. No podemos permitir que el médico tenga un incentivo para optar por la medicina de hospital frente a la primaria porque en ese caso vamos a agravar la situación de falta de médicos que estamos sufriendo en primaria".

EL VERANO "VA A SER MUY DURO"

Cuestionado sobre la situación que se espera este verano, Rafael Ojeda ha lamentado que el periodo estival "va a ser muy duro" ya que "no hay prácticamente sustituciones de médicos". "La Junta ha anunciado 37.000 contratos para este verano de sustitución, un porcentaje ínfimo para los médicos en áreas de urgencias hospitalarias, y en general en los hospitales; las sustituciones prácticamente no existen o son en una cantidad ridícula, y en atención primaria, por supuesto, son totalmente insuficientes".

"Se habla de una cifra muy alta de profesionales, pero si se desglosara por diferentes profesionales, por diferentes categorías, la población podría ver que las sustituciones de médicos son totalmente insuficientes", ha abundado Ojeda, quien preguntado por cuántos médicos harían falta en Andalucía en este momento, calculan que en primaria "necesitaríamos entre 1.500 y 2.500 médicos si queremos llegar a una tasa de médicos por población razonablemente buena".

Por último, Rafael Ojeda ha manifestado que si no hay diálogo continuarán con las movilizaciones. "No tenemos alternativa. Si la Junta no quiere aceptar que tiene un problema con los médicos y que tiene que abordarlo, y no quiere entrar en un diálogo, ni siquiera poner una contraoferta sobre la mesa con la que responder a nuestras demandas, no tenemos otra opción que seguir manifestando nuestro desacuerdo y haciendo llamamientos a la propia Junta y a la población para que se solucione de una vez por todas esta crisis".