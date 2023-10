Sindicato Médico y CCOO critican que médicos de Familia deban hacer guardias en urgencias extrahospitalarias de Córdoba

CÓRDOBA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico y CCOO de Córdoba han coincidido este martes en criticar que, por decisión de la Gerencia del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, los médicos de Familia tendrán que hacer guardias obligatorias en las urgencias extrahospitalarias del Sector Sur y del Castilla del Pino, en la capital cordobesa.

Así y en un comunicado, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha avanzado que, "a partir del 1 de noviembre, los médicos de Familia de Córdoba menores de 55 años que trabajan de lunes a viernes tendrán que hacer guardias de 17 ó 24 horas en Sector Sur o Castilla del Pino de domingo a viernes, además de continuar en su consulta, porque no hay profesionales suficientes para atender las urgencias extrahospitalarias".

En consecuencia y "dado que, por Ley, tras una guardia no se puede trabajar, esto supondrá que los demás profesionales tendrán que asumir los pacientes del médico que haya hecho guardia, lo que en la práctica se va a traducir en un aumento en las listas de espera en Atención Primaria", según ha señalado el responsable de Atención Primaria del mencionado sindicato, José Antonio López.

La cuestión, según ha lamentado, es que "cada mes que pasa se jubilan más médicos de forma anticipada porque ya no soportan la situación de sobrecarga laboral. Los profesionales médicos en activo ven a sus pacientes y a los de los médicos ya jubilados. Hay médicos que tienen cupos de más de 1.800 pacientes, lejos de los 1.250 recomendados y por eso no es de extrañar que muchos estén optando por ir a trabajar a la sanidad privada", con el "grave perjuicio que esta sobrecarga conlleva para la población, que es la que está sufriendo las consecuencias de los atrasos en la atención sanitaria y en la realización de pruebas de diagnóstico, y ahora también en la atención urgente".

Además, "el SAS maltrata a los profesionales en formación, obligándoles a atender a pacientes que no les corresponden, de forma que cuando terminan su periodo de formación no optan a ningún puesto de trabajo de los pocos que se ofertan. De hecho, solo cuatro de cada 25 médicos formados en el Distrito Córdoba-Guadalquivir sigue trabajando en él después de su formación".

Por su parte, el Sindicato Médico, en otro comunicado, ha criticado que "los médicos de Atención Primaria vuelven a ser los damnificados de la nefasta política de gestión y contratación del SAS", pues, "a base de mala gestión, maltrato institucional, precarización de las condiciones de trabajo y contratos basura, han conseguido que el mantra de que 'no hay médicos' sea una realidad engañosa, pues no es más que una mentira encubierta y repetida hasta la saciedad" por la Junta de Andalucía, "por omitir buena parte de la verdad", la que de que "no hay médicos que quieran trabajar en unas condiciones que año tras año elevan la tasa de enfermedades profesionales".

La cuestión es que la situación en la capital cordobesa, según el Sindicato Médico, "nunca ha llegado a ser boyante, pero permitía tener una plantilla diferenciada de Urgencias de Atención Primaria y otra de médicos de centros de salud. Ahora, nuestra Gerencia pretende, una vez más gestionando miserias, cambiar el modelo de trabajo de los facultativos, sacando médicos de urgencias para cubrir consultas de centro de salud y generando así un déficit de guardias que pretende cubrir con profesionales que hasta ahora no las venían realizando".

Así, "hemos llegado a una situación en la que el colapso de dos niveles pertenecientes al mismo ámbito (Atención Primaria) produce sobrecarga para todos los facultativos, llegando a un punto en el que además, las Urgencias de Atención Primaria no tienen personal suficiente para funcionar por sí solas".

Se ha creado "un microclima que convierte a las urgencias de Atención Primaria de la capital en una especie de punto de difícil cobertura al que muchos médicos no quieren venir", mientras "los médicos de los centros de salud tienen agendas sobrecargadas y múltiples condiciones que provocan niveles elevados de frustración profesional: la situación se ha vuelto insostenible". De hecho, "las promociones MIR que finalizan deciden no quedarse en Atención Primaria, se van a otros niveles, comunidades autónomas o directamente a la privada. Gran parte de culpa la tiene el maltrato continuado al que se ha sometido a los médicos de los centros de salud".

Además, tanto el Sindicato Médico, como CCOO, han coincidido también en recordar la falta del "tercer punto de urgencias extrahospitalarias" en la capital, "cuya inauguración se ha anunciado ya tres veces y cuya apertura se presupuesta cada año, pero sin que los responsables sanitarios cumplan sus promesas".

BAJO "MÍNIMOS"

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios Tecnos de Córdoba ha criticado, a través de un comunicado, que en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, "se está trabajando como si estuviésemos en todo momento en servicios mínimos", según ha señalado la delegada provincial del sindicato, Inmaculada Carmona, quien se ha referido de forma concreta a los servicios de Radiología y del Laboratorio de Análisis Clínicos de Urgencias.

La responsable sindical ha asegurado que "ha aumentado la demanda asistencial con un incremento porcentual de las unidades relacionadas con urgencias entre el 100% y el 200%", en cuanto al "número de camas de UCI, en Críticos, en Observación y en Reanimación", a lo que se suma que "se han creado nuevas unidades (Unidad de Ictus, UCP, UCRI) y además se han ampliado otras unidades que se habían quedado obsoletas, mientras que en personal la inversión es cero".