Sindicato Médico critica que el SAS nunca ha tenido "voluntad de diálogo ni de poner fin" al conflicto en Primaria

Publicado 20/12/2018 13:02:23 CET

El paro de este miércoles acabó sin acuerdo y las posteriores acciones se llevarán a cabo una vez analizada la voluntad negociadora de quienes ostenten Salud

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha aclarado este jueves que la Administración Sanitaria andaluza "nunca ha tenido voluntad de diálogo y ni la más mínima intención" de poner fin al conflicto generado desde hace años en atención primaria. En declaraciones tras la justificación ofrecida este miércoles por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud en funciones con motivo de los paros mantenidos por los médicos de atención primaria, el SMA ha manifestado que "algunos directivos del SAS se despiden de la única forma que saben hacerlo, culpando a otros de sus fracasos".

Según los facultativos, los movimientos reivindicativos en primaria se fueron gestando poco a poco tras muchos años ignorando a sus profesionales y gestionando una cartera como la Consejería de Salud a espalda de los propios médicos y con un claro desprecio hacia sus representantes sindicales.

Para el sindicato, el SAS ha realizado, "una vez más", una cronología de acontecimientos a su manera "obviando los meses en los que hemos solicitado multitud de reuniones para negociar peticiones concretas y han mirado hacia otro lado". "Se han dedicado a gestionar y organizar la atención sanitaria del médico de primaria sin contar con el propio médico", ha criticado.

Los representantes del sindicato médico han explicado que "nos han informado tarde y mal del programa de gestión compartida así como del plan de renovación de la atención primaria y, ante todo, no nos han permitido participar en su elaboración y no porque no lo hayamos intentado, tenemos escritos que lo demuestran".

El SMA ha subrayado que el SAS no ha querido hablar, en ningún momento, de la continuidad asistencial a pesar de las reiteradas peticiones en mesa sectorial por parte de los representantes médicos, incumpliendo así el acuerdo de 2006.

"Nos han negado el concepto de acúmulos de cupo a pesar de estar recogido en la Resolución de Retribuciones, obligándonos a tener que recurrir a la vía judicial", han dicho, recordando que, sobre la petición constante de diez minutos como mínimo por paciente siempre han respondido que "era imposible y hasta innecesario".

El Sindicato Médico Andaluz ha indicado que la gerente del SAS en funciones, Francisca Antón, "nos ha mostrado un claro desprecio desde que fue nombrada y, probablemente, ningún responsable quiso dar la importancia que se merecían las reivindicaciones médicas ni comunicar a más altas instancias la gravedad de lo que se estaba fraguando".

Los facultativos han aclarado que Antón "no convocó al comité de huelga hasta pocos días antes de la fecha prevista para ella y, en ningún momento, dieron muestras de disposición a ofrecer ninguna medida en concreto como han manifestado este miércoles desde Salud".

"Nuestra sensación fue que una vez más no nos tomaron en serio y que pensaban que esta huelga sería un fracaso, que no merecía la pena negociar nada en concreto". Sin embargo, han indicado, "la realidad fue muy distinta y se ha demostrado con los hechos el enorme éxito de la convocatoria de paros en atención primaria".

PRÓXIMAS ACCIONES

Además, han añadido, "cabe recordar al SAS que un comité de huelga se constituye para negociar en nombre de sus compañeros mientras dure la huelga que el SAS no quiso evitar".

"El paro de 24 horas acabó sin acuerdo y las posteriores acciones serán las que consideremos oportunas una vez analizada la voluntad negociadora de quienes ostenten esta responsabilidad", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.