Sindicato Médico Andaluz critica la oferta de empleo público del SAS para 2023: "Constata el olvido de los médicos"

SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz ha denunciado este viernes que "la oferta de empleo de 2023 vuelve a constatar el olvido de los médicos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS)", ya que "por alguna razón que desconocemos, haciendo gala de una estrategia que empieza a adquirir tintes suicidas, el SAS parece dispuesto a dejar morir la medicina pública", ha aseverado la organización.

El SMA ha señalado en una nota de prensa que "algunas de las categorías en las que el SAS ha hecho un esfuerzo mayor para consolidar el empleo corresponden a los auxiliares de enfermería y a la propia enfermería. En el caso de esta última, el SAS ha sido particularmente favorable al incremento de las plazas ofertadas, recurriendo a criterios ventajosos que no han sido aplicados a otras categorías".

Para la organización sindical, "si existe un grupo profesional en el que resulta urgente poner en marcha medidas que atraigan y vinculen a nuevos profesionales al sistema público, es sin duda el de los facultativos y, muy en particular, el de los médicos de Atención Primaria". "La hipertrofia de las plantillas de enfermería de Atención Primaria es un hecho que resultará notorio, incluso llamativo, para cualquier ciudadano que visite un centro de salud en estos días. Un hecho al menos tan llamativo como la escasez de médicos que percibirá y la dificultad que encontrará para conseguir una cita con el suyo", ha añadido el SMA.

Para el sindicato, "la estrategia desplegada por los actuales responsables de la Consejería de Salud resulta a estas alturas manifiesta. Su intención es reemplazar a los médicos por personal de enfermería, abaratando la prestación asistencial pública a costa de reducir su calidad y sustituyendo el verdadero conocimiento médico por la aplicación ciega de protocolos asistenciales por parte de profesionales sin la debida cualificación. Las víctimas de esta estrategia serán los ciudadanos", ha aseverado.

El Sindicato Médico Andaluz va más allá y critica que "mientras la medicina pública languidece, el SAS sigue parapetado tras el eslogan, repetido hasta el hastío, de que no hay médicos, al que no duda en recurrir una y otra vez a pesar de que cada vez está más claro que se trata de una excusa desenmascarada por los hechos". Y avisa a la ciudadanía: "Cuando vayan a un centro de salud y, en lugar de ser vistos por su médico, les ofrezcan ser atendidos por personal de enfermería, recuerden que no son víctimas de las circunstancias, sino de una estrategia deliberada. Un plan absurdo, costosísimo e ineficaz".

Las críticas del SMA se suman a las de UGT y CSIF, que este jueves no dieron tampoco su apoyo a la Oferta de Empleo Público 2023 para el SAS, con la que se convocarán un total de 3.838 plazas, de las que 2.865 serán de acceso libre y 973 de promoción interna, por entender que "falta transparencia" y "compromiso" en la Consejería para desarrollar "algunos aspectos importantes".

Esta oferta de empleo corresponde al 120% de la tasa de reposición. Entre las categorías con mayor número de plazas se encuentran auxiliar de enfermería (643), enfermería (223), médicos de familia de Atención Primaria (256) y pediatra de Atención Primaria (217), entre otros.