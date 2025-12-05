El Sindicato Médico denuncia los quirófanos "insuficientes" del Hospital de Jaén para afrontar "demoras crónicas"

Archivo - Centros Materno-Infantil y Médico-Quirúrgico del Hospital Universitario de Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) en Jaén ha denunciado este viernes los quirófanos "insuficientes" del Hospital Universitario de Jaén para afrontar las elevadas listas de espera, lo que lleva a "demoras crónicas".

Así lo ha indicado en un comunicado la entidad, que observa "una crisis preocupante" en los servicios quirúrgicos, con listas de espera en "niveles históricos" y que "superan ampliamente las medias andaluzas, a pesar del presupuesto récord del SAS) para 2025, que asciende a 15.247 millones de euros".

"Según la información obtenida por este sindicato a 1 de diciembre de 2025, los quirófanos disponibles son insuficientes para cubrir la demanda solicitada por los distintos servicios quirúrgicos, lo que genera demoras crónicas y afecta la normalización asistencial, posicionando al Hospital de Jaén como uno de los peores en Andalucía en este indicador", ha afirmado, no sin añadir que se compromete su salud y calidad de vida de miles de pacientes.

Al hilo, ha señalado que la Dirección Gerencia del centro y el SAS "han fallado en su gestión priorizando anuncios de reducciones parciales (como 2.000 pacientes menos en listas hasta septiembre 2025 sin indicar la lista pendiente) sobre soluciones reales (dotación adecuada de plantilla, etc.), mientras servicios como Traumatología y Neurocirugía acumulan esperas de años".

"El fracaso en poder dotar de quirófanos suficientes, anestesistas y personal especializado para hacer frente a la lista de espera quirúrgica (LEQ), así como la imposibilidad de ampliar la cartera de servicios en unidades como traumatología, neurocirugía o cirugía general, expone una gestión ineficaz e irresponsable", ha subrayado.

Tras apuntar la "inequidad" que se genera en Andalucía", donde "Jaén sufre desatención crónica", el sindicato ha aludido a la LEQ como "un obstáculo para la salud de miles de pacientes jiennenses, que son relegados a una espera injustificada mientras el presupuesto se multiplica, pero la gestión de estos recursos no se ajustan a la verdadera necesidad quirúrgica".

"Criticar la LEQ no es solo reprochar un dato estadístico, sino denunciar la negligencia política y administrativa que mantiene bloqueado un sistema sanitario que debería estar a la vanguardia. La LEQ es un símbolo de la parálisis administrativa, donde los incrementos presupuestarios quedan en papel mojado y la salud pública se ve condenada a la precariedad, la incertidumbre y la desigualdad", ha explicado.

Por ello, ha defendido que "solo con una reorientación radical de las prioridades y una gestión proactiva basada en las verdaderas necesidades, podrá Jaén superar esta crisis y ofrecer una sanidad digna y accesible".

En este sentido, ha exigido "la normalización asistencial e incremento inmediato de al menos 20-30 quirófanos semanales", contratación de anestesistas y traumatólogos para cubrir "déficits crónicos" y aplicación de la cartera de servicios en ORL y Ginecología, evitando recortes en las continuidades asistenciales.

"La gestión actual, con planes extraordinarios que desbordan unidades sin recursos, incumple el plazo de garantías de 120 días y posiciona a Jaén como el hospital más deficiente en Andalucía. Es urgente que prioricen la salud pública sobre excusas presupuestarias y rindan cuentas transparentes para reducir estas demoras inaceptables", ha concluido.