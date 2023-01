El Sindicato de Médicos de Primaria sigue con la huelga indefinida y avisa a la Junta de que "sería un error" ignorarles

SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), que comenzó el pasado viernes una huelga indefinida en Andalucía, ha recordado este lunes que su paro "continúa" y ha criticado a la Junta por no haberse puesto en contacto con ellos, advirtiendo de que "sería un error" que se les ignorara.

A través de un comunicado, el SMP ha recalcado que "por ahora" no tienen "la menor respuesta" desde la Consejería de Salud a su movilización ni a sus reivindicaciones. Asimismo, ha considerado, en respuesta a la confianza expresada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en que el diálogo pueda desbloquear la situación, que éste "no será posible" mientras no se les convoque a una reunión.

"Hasta ahora nos están ignorando, aunque es indiscutible que hay médicos por toda la geografía andaluza que nos apoyan en una medida tan dura como es una huelga indefinida, situación que es un éxito siendo como somos un sindicato nuevo", ha remarcado el SMP, después de una primera jornada que se saldó con escaso seguimiento. Según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la adhesión fue del 2,5% en el turno de mañana y de 1,38% en el turno de tarde.

Mientras, el propio sindicato admitía que la adhesión fue "irregular" a tenor de las diferencias entre provincias. En concreto, estimaba que se situó en una horquilla "entre el 20 y el 60%" según el territorio. Este lunes, el SMP ha vuelto a recalcar que en cualquier caso representan "a un sector amplio de médicos". "No somos todos, pero somos suficientes para alzar la voz y mantenerla alta durante el tiempo que sea necesario hasta que se nos escuche", ha enfatizado.

Asimismo, se ha referido a la negociación a la través de la Mesa Sectorial que la Junta mantiene con el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mayoritario en el sector, para tratar de evitar que el próximo día 27 se concrete la jornada de huelga que han convocado. "Dicen (desde la Junta) que están negociando a marchas forzadas con otro sindicato médico. Sería un error seguir ignorándonos y negociar solo con otro sindicato que no ha demostrado esta fortaleza y que creemos que quizás no representa suficientemente a este grupo de médicos", ha apuntado el SMP.

En este sentido, han reiterado que los médicos de la atención primaria andaluza liderados por este sindicato están "dispuestos a negociar para intentar desconvocar la huelga, con honestidad y la mejor intención".