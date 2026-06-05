Sindicatos achacan el resultado del concurso en pediatría para zonas rurales a las "malas condiciones laborales"

Archivo - Centro de salud El Cachorro. Sevilla (Andalucía, España), a 14 de abril de 2020. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO-A y UGT-A han achacado este viernes los resultados del primer concurso de méritos para cubrir plazas de Pediatría en zonas de difícil cobertura a las "malas condiciones retributivas y laborales que ofrece el Servicio Andaluz de Andaluz --SAS-- que son, sencillamente, irrisorias". De las 62 plaza de Pediatría ofertadas, se han cubierto trece en las provincias de Sevilla, Almería, Córdoba y Jaén.

Según figura en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, se incorporán tres pediatras de Atención Primaria en la zona básica de salud (ZBS) de Estepa; uno en la ZBS de La Luisiana; uno en la de Lebrija; uno en La Puebla de Cazalla; y uno en la de Osuna, todos ellos en la provincia de Sevilla; uno en Cuevas del Almazora y otro en Huércal Overa, en Almería; uno en Pozoblanco (Córdoba); y tres en Jaén (dos en Linares y uno en Mármol).

La Junta publicó el primer concurso de méritos para cubrir puestos de difícil cobertura con un oferta que incluía 125 plazas de Medicina de Familia y 62 plazas de Pediatría de Atención Primaria, reservándose el 10% del total para personas con discapacidad, con un 1% específico para personas con enfermedad mental, en cumplimiento de la normativa vigente, según el texto consultado por Europa Press.

Ante estos resultados, CSIF Andalucía ha alertado nuevamente de la "paulatina pérdida" de profesionales de la Medicina de Familia y Comunitaria y de Pediatría en Atención Primaria como consecuencia de "las malas condiciones retributivas y laborales que ofrece el SAS, que son, sencillamente, irrisorias. Esto se traduce en un éxodo incesante de facultativos andaluces a otras comunidades autónomas o directamente a la sanidad privada".

"La situación es aún más compleja en las zonas de difícil cobertura --ha señalado en declaraciones remitidas a Europa Press-- pues el ingente número de guardias, pagadas por debajo de las horas de jornada ordinaria; los largos desplazamientos por carretera y la elevada carga asistencial y burocrática hacen que los profesionales pierdan el interés por optar a estas plazas".

"Es lamentable que el SAS no sea capaz de cubrir ni la mitad de las plazas de la Oferta de Empleo Público. La conclusión es muy clara: o las condiciones laborales y retributivas que ofrece el SAS son más atractivas, o el problema se perpetuará e incluso irá a más, quedando cientos de plazas sin cubrir mientras se siguen produciendo jubilaciones", ha avisado. "No olvidemos que la competencia para hacer frente a esta situación y a la precariedad laboral en la Atención Primaria es exclusiva de la Junta de Andalucía, que debe impulsar medidas de manera urgente para acabar con este grave problema", ha recordado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

Por su parte, Daniel Gutiérrez, portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras de Andalucía, ha calificado de "resultado esperable" que el 80% de las plazas ofertadas por concurso para la categoría de Pediatría haya quedado "desierto" ya que "el Servicio Andaluz de Salud no ofrece buenas condiciones económicas ni laborales para cubrir los puestos de difícil cobertura". "No sólo se trata de una mejora retributiva ni de ofrecer una plaza fija a través de un concurso de mérito, sino de que los incentivos no están funcionando y el SAS tiene que tomarse esto en serio", ha apostillado.

"Hay que impulsar medidas o, de lo contrario, seguiremos dejando sin cubrir cada vez más puestos en zonas de difícil cobertura y teniendo una brecha de asistencia sanitaria entre estas zonas y las que se cubren con mayor facilidad", ha concluido. Desde UGT Andalucía, Antonio Macía ha señalado que la resolución "es la normalidad que impera en el Servicio Andalucía de Salud: los profesionales no quieren coger las plazas porque las condiciones son malas". "No son las deseadas ni por ellos, ni por los pacientes, ni por nadie. Es lamentable, pero es así. Y hace falta mejorar las condiciones para que verdaderamente hagan atractivos estos puestos", ha sentenciado.