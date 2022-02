Sindicatos advierten que Junta "demuestra" no tener "interés real" en solucionar los "problemas" de la sanidad andaluza

Sindicatos advierten que Junta "demuestra" no tener "interés real" en solucionar los "problemas" de la sanidad andaluza - CCOO

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y Facua Andalucía han mantenido este viernes una reunión en el marco de las movilizaciones en defensa de la sanidad pública y donde han advertido que la Junta de Andalucía "demuestra" que no tiene "interés real" en solucionar los "problemas" de la sanidad andaluza "con las medidas que está tomando".

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, junto con responsables sindicales de UGT y CCOO y la asociación Facua Andalucía han mantenido dicha reunión para abordar la movilización tendrá lugar en cada una de las capitales de provincia de la comunidad el próximo 19 de febrero, según han explicado los sindicatos en un comunicado.

Para Carmen Castilla, "estamos en un momento trascendental para Andalucía, porque estamos viviendo en primera persona el deterioro del sistema público de sanidad andaluza, que ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que parece que el Gobierno andaluz no nos hace caso porque tiene como hoja de ruta la privatización de la sanidad".

La responsable de UGT ha indicado que el sindicato "puede demostrar con datos" que existen "graves deficiencias" en el sistema de sanidad, lo que "repercute en sus trabajadores y en la ciudadanía". "Hacen planes de atención primaria que conocemos por los medios de comunicación, porque no se llegan ni a debatir en las mesas sectoriales ni se nos comunica a los sindicatos y que son aspectos que repercuten en los derechos de la clase trabajadora", ha manifestado.

Entre los datos aportados por el sindicato, ha remarcado que "hay un problema" con los psiquiatras en el Hospital de Osuna (Sevilla) porque "no se encuentran para sustituir". "La medida estrella para paliar esto es que a los 80 psiquiatras de Valme, del Virgen del Rocío y del Macarena se les obliga a hacer guardias en este hospital, a 90 kilómetros de su puesto de trabajo, porque no han sabido planificar que no iban a encontrar profesionales de la psiquiatría", ha advertido.

Asimismo, ha hecho referencia al plan de atención primaria "tan maravilloso" y que consiste en "peonadas" porque con el mismo personal "se le propone que amplíen las jornadas laborales a cambio de un plus".

Por último, ha señalado que, debido a que "no se encuentran" profesionales, la Junta ha propuesto a jubilados "si se quieren reincorporar al sistema para arrimar el hombro". "El resultado es que han aceptado un médico y cinco profesionales de enfermería por lo que es evidente que no es la solución. No hay un verdadero interés en arreglar el problema", ha criticado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha señalado no entender las políticas de "recorte y privatización" de la Junta en "el mayor momento y cuando han venido más recursos".

"El mayor momento, cuando han venido más recursos a través de Fondos Covid para la sanidad pública, donde hay un superávit en las cuentas públicas, no entendemos que las políticas de la Junta sean el recorte y la privatización de nuestro sistema público y se saquen planes de la chistera con cuantías ridículas y que suponen un insulto a la inteligencia de los ciudadanos", ha criticado.

Asimismo, ha advertido que el Gobierno andaluz quiere arreglar los problemas estructurales y otros nuevos "cazando moscas a cañonazos", mientras que en relación al Plan de Choque de Atención Primaria, la dirigente ha manifestado que "se trata de un plan raquítico e irrisorio, que entendemos es una falta de respeto".

El objetivo de esas políticas, según la sindicalista, es "desgastar" la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario público "con el objetivo de privatizarlo de manera paulatina".

Frente a ello, CCOO, en coincidiencia con Facua, ha apuntado a la necesidad de "refuerzo desde la base", de manera que la atención primaria "tenga un verdadero plan de refuerzo con suficiente inversión, incremento de las plantillas y una buena planificación, gestión y gobernanza del sistema a través de la participación del conjunto de los usuarios".

MOVILIZACIÓN EL 19 DE FEBRERO

La sindicalista ha señalado que de todos estos temas se ha hablado con Facua, entidad que ha anunciado que "se sumará" a las movilizaciones del 19 de febrero.

"Ese día se harán manifestaciones en todas las capitales de provincias que es una movilización social y se están sumando de forma constante muchas organizaciones", ha concluido.