Los sindicatos CCOO e ISA inician una recogida de firmas reclamando la aplicación de los compromisos sobre teletrabajo

Archivo - Un ordenador en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras e Iniciativa Sindical Andaluza han iniciado una campaña de recogida de firmas, que se realizará tanto en papek en los centros de trabajo como online, para reclamar la modalidad de teletrabajo para el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Tal y como han subrayado los sindicatos en una nota de prensa, la Junta "lleva dos años con un texto negociado y listo pero sin publicar el decreto que regulará esta modalidad de trabajo", recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico del Empleado Público, así como en la Ley de Función Pública de Andalucía, y ya desarrollada en otras administraciones.

Mientras no se publica esta norma, la regulación vigente sigue siendo la implementada provisionalmente y de urgencia para afrontar la pandemia de la Covid-19. Ante la presión sindical, en abril de este año, justo antes de las elecciones, la Secretaría General para la Función Pública de la Junta de Andalucía, anunció en prensa que pondría en marcha una disposición con carácter transitorio para "homogeneizar" el actual marco legal, pero sin especificar en qué podía consistir dicha homogeneización.

Aunque algunas organizaciones sindicales firmaron un pacto por el que aceptaban esta propuesta, ISA y CCOO se negaron, exigiendo concreción en la propuesta y que se aclarara si supondría atender las principales reivindicaciones del personal.

A pesar de asegurar que en cuestión de pocos días se iniciaría una negociación sobre la mencionada homogeneización, más de dos meses después, la Administración "sigue sin dar ningún paso".

"Está claro que era una promesa vacía, electoralista, para ganar tiempo antes de las elecciones. No creen en el teletrabajo, no hay voluntad política real", han señalado fuentes sindicales.

Desde CCOO e ISA han añadido además que "el decreto, una vez aprobado, incluye una cláusula que retrasa 6 meses más su entrada en vigor. La Junta se otorga sí misma un margen de 3 años para ponerlo todo en marcha, mientras el personal tiene que asumir un modelo obsoleto y que no persigue un mejor servicio a la ciudadanía. Es indignante, otras comunidades incluso con el mismo partido en el Gobierno, ya hayan adoptado mecanismos eficaces de trabajo a distancia".

Las fuentes sindicales han indicado que "la Junta tiene en su mano aprobar el decreto o al menos ofrecer una regulación alternativa provisional pero efectiva", al tiempo que han subrayado que "vamos a exigir una propuesta que incluya elementos básicos irrenunciables, como un mínimo de dos días de teletrabajo semanales, 40% de las 110 horas de jornada exclusiva, que no se reduzca por haber en una semana días festivos, bajas médicas o permisos, la aplicación del teletrabajo en todos los centros de trabajo de la Junta (incluidos los que actualmente están discriminados, como las oficinas de empleo o los centros educativos), el ejercicio del teletrabajo en las mismas condiciones que el trabajo presencial. Además debe eliminarse la disposición adicional del Decreto que retrasa seis meses más su aplicación tras su publicación en BOJA. Ya han tenido tiempo de sobra para prepararse, no vamos a aceptar medias tintas ni vamos a aceptar más dilaciones".

Por último, los sindicatos ISA y CCOO han anunciado que "no van a cejar en su empeño hasta forzar a la Administración a tomar medidas", y han concluido que "vamos a redoblar la presión, a dar voz a la plantilla para que pueda trasladar su malestar a la Administración, y estudiaremos nuevas medidas en unidad de acción, para que más pronto que tarde el teletrabajo se aplique en las mejores condiciones y con todas las garantías, como corresponde a una Administración del siglo XXI y como ya está presente en otras comunidades autónomas".