Sindicatos cierran 2025 con avances laborales pero alertan del deterioro de los servicios públicos y la siniestralidad

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en Andalucía han coincidido en señalar que el año 2025 se cierra con avances en materia laboral y salarial fruto de la negociación y la acción sindical, pero también con "alertas muy serias" sobre la situación de los servicios públicos, la siniestralidad laboral, el encarecimiento del coste de la vida y el acceso a la vivienda.

Desde CSIF, su secretario de negociación en Andalucía, Manuel Moreno, ha definido 2025 como un año "con luces y sombras" en el plano económico, destacando los avances logrados gracias a la negociación con las distintas administraciones. En este sentido, ha subrayado el acuerdo estatal que ha permitido desbloquear la congelación salarial del personal empleado público, con una subida acumulada del 11,4% hasta 2028, así como mejoras laborales en permisos, conciliación, eliminación de la tasa de reposición y otr5as materias.

Moreno ha puesto en valor asimismo el acuerdo firmado con el Gobierno andaluz para la mejora del empleo público en la Administración General de la Junta, que, según ha señalado, pone fin a una situación de "injusticia" con este colectivo y refuerza la estabilidad laboral y las retribuciones. No obstante, ha advertido de que este acuerdo "no debe ser al final", sino un modelo que debe extenderse al resto de ámbitos de la Administración, ante el "déficit estructural de personal" que, a su juicio, afecta especialmente a la sanidad pública.

CSIF ha alertado de la sobrecarga que soportan los profesionales sanitarios por la falta de plantilla, una situación que impide absorber la demanda real y prestar un servicio de calidad, además de agravar las listas de espera. El sindicato ha criticado también que la Junta haya incumplido durante 2025 los pactos firmados en 2023 para la mejora de la atención primaria y la carrera profesional, así como la necesidad de avanzar en educación, donde reclama una apuesta firme por el sistema público, la reducción de ratios, menos burocracia y más plantillas, especialmente en atención a la diversidad.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha defendido que 2025 ha dejado "avances importantes" fruto de las luchas y reivindicaciones sindicales, con una reducción de la tasa de paro y mejoras en estabilidad y contratación, pese al fraude en el uso del contrato a tiempo parcial. Lopez ha destacado la subida de los salarios más bajos a través del salario mínimo interprofesional y del conjunto de los sueldos mediante la negociación colectiva y los convenios, así como el acuerdo de empleo público, que permitirá recuperar salarios para los empleados públicos andaluces.

CCOO ha valorado también las mejoras en permisos, la incorporación de nuevos derechos de conciliación y la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida. Sin embargo, ha advertido de una "gran preocupación" por el aumento de la cesta de la compra, la subida generalizada de los precios y el incremento "desorbitante" del precio de la vivienda, factores que, según ha señalado, están provocando que muchas familias trabajadoras tengan dificultades para llegar a final de mes, mientras los beneficios empresariales alcanzan cifras históricas.

De cara a 2026, CCOO ha reclamado continuar subiendo los salarios, reactivar la negociación colectiva, avanzar en la reducción de la jornada laboral y mejorar la organización de los tiempos de trabajo, además de impulsar una formación profesional accesible, útil y universal. El sindicato ha insistido también en la necesidad de combatir la precariedad laboral en todos los sectores, reforzar las medidas contra la siniestralidad laboral y frenar lo que ha calificado como "triunfalismo" del Gobierno andaluz, al que acusa de alejarse de la realidad de la clase trabajadora y deteriorar los servicios públicos.

Desde UGT Andalucía, su secretario general, Oskar Martín, ha asegurado que 2025 se cierra con avances, pero también con "alertas muy serias", subrayando que el balance sindical debe medirse en función de si mejora o no la vida de la gente trabajadora. UGT ha situado como principal preocupación del año la siniestralidad laboral, con 107 personas fallecidas en accidente de trabajo en Andalucía, y ha criticado que el plan de choque de 2023 no ha funcionado, motivo por el que el sindicato no ha firmado la Estrategia Andaluza 2024-2028.

El sindicato ha reclamado medidas concretas como la creación de delegados territoriales o sectoriales de prevención, un fondo de apoyo a las víctimas y sus familias y un refuerzo de la inspección y el control, además de instar al Gobierno central a actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995.

UGT ha avanzado que en 2026 intensificará la presión social y la concienciación frente a esta "lacra", junto a la exigencia de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tras lamentar que su tramitación se frenara en 2025.

Asimismo, ha defendido la reducción de jornada hasta las 32 horas en los convenios donde sea posible y ha reiterado la necesidad de proteger los servicios públicos, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales, frente a los procesos de privatización. El sindicato ha alertado también del problema de la vivienda, con alquileres que ahogan a familias y jóvenes, y ha reclamado la intervención de precios donde sea necesario y la creación de un gran parque público.

En materia de igualdad, UGT ha incidido en que en 2025 han sido asesinadas 47 mujeres en España, 14 de ellas en Andalucía, casi el 30% del total, y ha reiterado su compromiso con la lucha contra la violencia de género a través de planes de igualdad, protocolos y atención a miles de consultas. Los tres sindicatos han coincidido en señalar que Andalucía "puede ser más justa", pero que para lograrlo en 2026 será necesario reforzar la negociación colectiva, la movilización sindical y la defensa de los derechos laborales y de los servicios públicos.