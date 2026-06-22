Los sindicatos se concentran en el Reina Sofía de Córdoba contra las agresiones a profesionales del SAS

Los sindicatos se concentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba contra las agresiones a profesionales del SAS. - UGT

CÓRDOBA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha celebrado a las puertas de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba una concentración, convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, Satse, SAE y Sindicato Médico, para expresar el rechazo de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las agresiones sufridas en sus centros de trabajo a manos de usuarios, la última de ellas, recientemente, por una enfermera en una consulta del Reina Sofía.

Según ha informado UGT en una nota, con carteles mostrando el "rotundo rechazo" de los profesionales del SAS "a cualquier agresión", y gritando consignas por el respeto a los profesionales sanitarios y contra estas agresiones, los representantes de los sindicatos han manifestado la necesidad de "aumentar la seguridad", y han achacado a "las deficiencias actuales del sistema sanitario público andaluz, como son la falta de profesionales o de medios", la causa, "generalmente", de las "actitudes agresivas de los usuarios".

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT SP Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha señalado que, en un mes, se hayan producido, sólo en Urgencias del propio Hospital Reina Sofía, tres agresiones, dos a enfermeras, y una a un médico.

A juicio de Heredia, "no hay ningún motivo que justifique estas agresiones", y ha reclamado más medidas de seguridad en Urgencias, "por los riesgos que conlleva", exigiendo que "la plantilla esté cubierta al 100%, que no suele estarlo, y en verano, menos". También ha alertado que "a partir del día 29 se cierran los centros de Atención Primaria por la tarde, lo que va a congestionar más los servicios de urgencias", por lo que ha pedido "más refuerzos, tanto de profesionales sanitarios, como de seguridad".

Heredia ha advertido de la necesidad de que se cumplan los protocolos tras las agresiones que, según ha asegurado, requieren que "el profesional agredido inicie el protocolo en el propio centro y que, posteriormente, ratifique la correspondiente denuncia en una comisaría, lugar en el que debe quedar constancia y que posibilita la ejecución de un juicio rápido y la condena correspondiente, si procede".

La responsable de Sanidad de UGT SP ha recordado que, "el año pasado fueron 173 el número de agresiones cometidas contra profesionales del SAS en nuestra provincia, mientras que en el 2024 fueron 162, un aumento anual que, por desgracia, se viene produciendo desde 2020".