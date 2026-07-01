Sindicatos de Enfermería reclaman a la Junta la implantación de la Enfermera Especialista en Pediatría en el SAS

El vocal de Asaenpe, Juan Carlos Muñoz; el secretario General de Satse en Andalucía, Juan José Sánchez; la presidenta de Asaenpe, Concepción Vellido y el Secretario Provincial de Satse en Granada, José Manuel Morales. - SATSE

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Sindicato de Enfermería (Satse) y la Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica (Asaenpe) han mantenido un encuentro para valorar la situación de implantación de la especialidad en la Sanidad Pública Andaluza y reclamarlo como prioridad para el nuevo gobierno.

Según ha señalado el sindicato en una nota de prensa, la reunión de los representantes del Sindicato de Enfermería y de la Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica se ha llevado a cabo con el objetivo de abordar la situación actual y avanzar en la implantación de la Enfermera Especialista en Pediatría en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata así de un encuentro enmarcado en la hoja de ruta conjunta, iniciada el pasado año por ambas organizaciones tratando de impulsar en Andalucía el desarrollo de la especialidad de Enfermería Pediátrica, regulada desde 2016, "cuyo despegue continúa siendo insuficiente".

Además, durante el consenso, ambas entidades han analizado la evolución en los distintos ámbitos asistenciales constatando que "siguen sin materializarse medidas claves para una posterior implantación, que afecta directamente en la calidad de atención a la población infantil y adolescente". Del mismo modo, han señalado que Andalucía "sigue rezagada" en comparación con la mayoría de comunidades autónomas donde dicha especialidad ya está implantada, "incluso favoreciendo la fuga de profesionales altamente cualificados hacia otros territorios".

Ante esta situación, Satse y Asaenpe han acordado continuar con su acción conjunta, al tiempo que han instado al nuevo Gobierno andaluz a asumir como prioritaria la implantación de la Enfermería Pediátrica y adoptar decisiones de manera inmediata que permitan el desbloqueo del desarrollo de la especialidad en todos los niveles asistenciales.

Asimismo, han subrayado como imprescindible avanzar en la reconversión de puestos en ámbitos hospitalarios pediátricos, en la implantación en Atención Primaria, en la creación de plazas estructurales específicas y en el incremento de la formación especializada.