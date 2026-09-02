Sindicatos exigen "un giro drástico" en seguridad laboral tras dos muertes en el tajo en Granada en 24 horas

Sindicatos se concentran tras la muerte de un trabajador el martes en el barrio del Zaidín de Granada. - CCOO/UGT

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han reclamado un "giro drástico" en seguridad laboral tras las dos muertes por accidente laboral registradas esta semana en Granada, la última este pasado martes; cuando perdió la vida un operario al que le cayó encima una chimenea que se encontraba apuntalada para su demolición en el barrio del Zaidín.

Delegados de CCOO y UGT se han concentrado este miércoles ante la sede sindical para condenar la muerte de este último trabajador, el cuarto en lo que va de año en la provincia y el número 81 en Andalucía.

Tras registrarse estos dos accidentes mortales consecutivos, el secretario general de UGT FICA Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha calificado el escenario actual de "inaceptable" y ha anunciando posibles movilizaciones para exigir "respuestas inmediatas" a los estamentos correspondientes.

"Han sonado todas las alarmas. La situación vivida estos dos últimos días pone de manifiesto la necesidad de actuar urgentemente en materia de seguridad y salud laboral. En pleno siglo XXI no se puede normalizar que no sea posible erradicar la siniestralidad del mundo del trabajo", ha aseverado Ruiz-Ruano, quien ha instado tanto a las Administraciones públicas como a las patronales empresariales a adoptar medidas eficaces que "frenen esta sangría".

Ha propuesto, en este sentido, la puesta en marcha de campañas de concienciación, el incremento de los recursos de la Inspección de Trabajo, la formación continua y específica adaptada a los riesgos de cada puesto y la implantación de la figura del delegado territorial de prevención para "corregir la precaria cultura preventiva actual en los centros de trabajo".

Por su parte, Angustias Díaz, secretaria general de CCOO Hábitat Granada, ha condenado esta nueva muerte de un trabajador en su puesto de trabajo, "la segunda en tan sólo 24 horas en nuestra provincia".

Ha pedido a la Inspección de Trabajo una "investigación exhaustiva" que permita esclarecer con exactitud qué pudo fallar en este fatal accidente después de confirmar que la víctima era autónomo y había sido subcontratado por la empresa encargada de ejecutar la demolición de la chimenea en la cubierta del edificio, situado en el barrio del Zaidín.

"En este punto, nos preguntamos si el protocolo de seguridad para demoliciones era el correcto; si el elemento a demoler estaba correctamente apuntalado, si se había valorado correctamente la estabilidad del elemento previo a la actuación y el uso de elementos mecánicos para el desmontaje", ha dicho.

También ha reclamado conocer si había equipo de protección individual, ya que "todo indica que el elemento se derrumbó en una orientación no prevista, sepultando con resultado de muerte al trabajador".

De la investigación se ha hecho cargo el Cuerpo Nacional de Policía, según confirmaron a Europa Press fuentes de este cuerpo, para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, en una zona de la ciudad cuyos edificios se han visto especialmente afectados por los terremotos.

Fuentes policiales señalaron el martes que la serie de seísmos ha obligado a apuntalar cientos de chimeneas en edificios de la ciudad pero aún no puede vincularse esta circunstancia con el fallecimiento de este operario que está siendo investigada en estos momentos.

CCOO señala también en este contexto a las "sucesivas cadenas de subcontratación" que implican "una precarización de las condiciones de trabajo" en lo económico "pero muy especialmente también en materia de seguridad y salud".