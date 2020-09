Sindicatos, familias y estudiantes llaman a la huelga este viernes por "la falta de seguridad" en los centros educativos

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos, familias y estudiantes han hecho un llamamiento a la comunidad educativa para que secunden la huelga general de la enseñanza pública convocada para este viernes 18 y a participar en la manifestación con la que quieren exigir a la Consejería de Educación y Deporte que aplique medidas preventivas en los centros educativos contra el Covid-19 que "eviten que estos se conviertan en un puente de transmisión comunitario".

Así, en Sevilla, Irene Yébenes, profesora de Secundaria y miembro de la Marea Verde ha señalado en declaraciones a los periodistas que desde finales del curso pasado "vienen diciendo que no quieren semipresencialidad y clases telemáticas, sino garantizar la educación presencial cien por cien segura para todo el alumnado, que es la única forma de garantizar la igualdad". "Llevamos seis meses esperando un plan para esta vuelta segura, y no se ha hecho absolutamente nada", ha afirmado, toda vez que ha exigido "inversión en la escuela publica para poder bajar la ratio con la contratación de más personal".

Desde CCOO, Cristina Hernández ha afirmado que según sus cálculos "harían falta 10.000 docentes más en toda Andalucía", para añadir que "no puede entender una vuelta segura manteniendo la ratio de años anteriores, que son altísimas, sin ningún tipo de refuerzo y en las mismas condiciones del año pasado". "En estos seis meses no se ha trabajado en una vuelta presencial segura. Necesitamos que los docentes trabajen con garantías, con los equipos de protección adecuados y que se respeten los dictámenes de riesgo que se están dando", ha afirmado, para añadir que existe una calendario de movilizaciones porque "esto no se quedará en el día 18".

Por su parte, la delegada de Pública Docente del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Eva Rodríguez, ha señalado, según un comunicado, que la Consejería "descarga toda la responsabilidad en la comunidad educativa, tanto familias como profesorado, una responsabilidad que no le compete y aun así tenemos que agradecer el gran esfuerzo y la labor que están haciendo cuando la responsabilidad es de la administración". En este sentido, ha dicho que "no solo hablamos de que no se han desdoblado las clases, no se disminuido la ratio, no hay más profesores, sino que hay que mencionar al personal de administración y servicios y el personal laboral, que tampoco se ha reforzado".

El delegado sindical de CGT Enseñanza Córdoba Francisco García ha dejado claro que los sindicatos quieren y exigen enseñanza presencial pero "se plantea bastante difícil si no se aumenta la inversión". García también ha mostrado la preocupación de los convocantes por la salud del alumnado y el personal que trabaja en los centros educativos cuando no se puede asegurar el 1,5 metros de distancia que las autoridades sanitarias prescriben y eso por no hablar de la

inexistencia de personal sanitario en los centros. "Todo se queda en un teléfono y en cargar a los centros sanitarios con más trabajo", ha criticado.

El responsable de Organización de Ustea-Córdoba, Miguel Ángel González, ha explicado que mantener la distancia social, en el caso de los centros educativos, se traduce en ratios. Para disminuir la ratio hay dos opciones: o se amplían espacios o se desdoblan clases. "Muchísimos ayuntamientos han enviado listados de espacios públicos disponibles a los que la Consejería ni siquiera ha dado respuesta, por lo que entendemos que esa solución no están dispuestos a hacerla", ha apuntado González, quien ha señalado que desdoblar aulas implica un incremento del profesorado. "La administración educativa ha dejado claro que lo que da es mínimo, es ridículo", ha afirmado el responsable sindical.

Enrique Gómez, de CNT, ha hecho hincapié en que "la situación viene de los reiterativos ataques que han tenido los servicios públicos como sanidad y educación a través de los recortes de años pasados que se han puesto de relevancia con la situación de la covid-19 que ha llevado tanto a la educación como a la sanidad casi al colapso". Por eso, el sindicato se suma a las reivindicaciones de una mayor inversión en recursos para que la vuelta a las aulas "sea haga de forma segura tanto para el alumnado como para el profesorado, una bajada de ratios, personal cualificado para las tareas de

desinfección y la aplicación de protocolos anticovid y recursos para la atención del alumnado con necesidades de apoyo específico".

En representación del Frente de Estudiantes, Pablo Fernández ha criticado que la "inseguridad" con la que los estudiantes están yendo a clase y en el caso de la Universidad, en la que se ha establecido un sistema presencial por el que un tercio del alumnado va presencialmente mientras que el resto sigue la clase telemáticamente, "con las carencias que esto conlleva. Llevamos semana y

media de clase y ya ha habido caídas de conexión y por no hablar de los estudiantes que no tienen medios telemáticos, es decir, hablamos ya de expulsión de alumnado".

MOVILIZACIONES ESTE JUEVES DEL SINDICATO DE ESTUDIANTES

Por último, la secretaria general del Sindicato de Estudiante, Ainoa Murcia, ha lamentado, también en declaraciones a los periodista en Sevilla, que "se nos diga constantemente que no hay dinero para la escuela pública, especialmente por parte de la Consejería, pero sí se ha llegado a un acuerdo con la patronal de la escuela privada concertada de 39,2 millones de euros para reforzar la plantilla docente", mientras que la pública "se encuentras masificada y con falta de espacio".

"Llamamos a la huelga el día 18" porque "es una vergüenza que no se estén tomando medidas", ha afirmado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que ha convocado otras dos jornadas de huelga estudiantil --el 16 y 17 de septiembre-- y una jornada de movilizaciones esta miércoles. Así, ha convocado a partir de las 12,00 horas en San Telmo en Sevilla; en la Plaza de las Monjas en Huelva; en la Plaza San Juan de Dios en Cádiz; en el Bulevar Gran Capitán en Córdoba; en la Plaza de la Constitución en Málaga; en la Plaza del Carmen en Granada; y en la Plaza de Andalucía en Algeciras.