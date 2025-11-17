Sindicatos lamentan los presupuestos del Gobierno andaluz para 2026 y la CEA pide "mayor protagonismo de fondos propios"

Comisión de Economía en relación a la tramitación del proyecto de ley del presupuesto de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras, (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA); han lamentado los presupuestos del Gobierno Andaluz para 2026, señalando que se trata de "otra oportunidad perdida de voluntad de cambio", mientras que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha pedido un "mayor protagonismo de fondos propios".

Durante sus respectivas comparecencias parlamentarias en la comisión en relación al proyecto de ley para el presupuesto de la comunidad autónoma para 2026, las diversas entidades han mostrado su descontento con la norma, al tiempo que han reclamado "medidas realistas" y mayor protagonismo de los fondos propios, tal y como han señalado en sus respectivas notas de prensa.

Por su parte, CCOO-A ha calificado de "profunda decepción" el Proyecto de Presupuestos andaluces para 2026 al entender que, "un año más se han elaborado desde la unilateralidad y sin escuchar las necesidades que tiene Andalucía y que la calle ha reclamado en multitud de movilizaciones exigiendo servicios públicos de calidad entre otras cuestiones".

En opinión del sindicato, "después de ocho ejercicios presupuestarios, cuatro en mayoría absoluta, y siendo el último presupuesto antes de las elecciones, era el momento de echar toda la carne en el asador, de mostrar voluntad política de cambio".

En este sentido, la central sindical ha reclamado al Gobierno andaluz y a los grupos parlamentarios que incorporen las propuestas planteadas por CCOO, "porque responden a las urgencias de la clase trabajadora".

Como ha explicado el sindicato los indicadores de empleo, servicios públicos, pobreza y convergencia con el Estado no mejoran y eso solo permite dos explicaciones: "o hay un agujero en la bolsa o la gestión es nefasta", una situación que, según ha señalado, "el Ejecutivo andaluz trata de ocultar".

Entre las cuestiones más criticadas por CCOO han estado el hecho de que el Gobierno andaluz no haya dado marcha atrás en las rebajas fiscales a las rentas más altas, "que restan más de 2.000 millones a los servicios públicos". Asimismo, ha considerado "inverosímil" rechazar la quita de la deuda bajo el argumento de una supuesta "suficiencia económica", mientras recurre a los mercados privados para financiarse.

En la misma línea, UGT-A ha considerado "imprescindible" que los Presupuestos 2026 respondan de forma directa a las principales preocupaciones de la ciudadanía, entre ellas la crisis de la sanidad pública, la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible, el deterioro del sistema de atención a la dependencia, la desigualdad territorial, la ausencia de una estrategia industrial sólida y los efectos crecientes de la emergencia climática. "Andalucía no necesita más propaganda ni anuncios de bajadas de impuestos; necesita políticas públicas reales", ha subrayado el secretario de Política Institucional, Rafael Gelo.

Durante la comparecencia, UGT Andalucía ha insistido en la necesidad de una financiación autonómica justa que ponga fin a la infrafinanciación histórica que sufre Andalucía y que permita construir unas cuentas públicas orientadas al bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, ha reclamado mayor transparencia sobre el grado de ejecución del presupuesto de 2025 y un sistema claro de seguimiento y evaluación que analice no solo cifras, sino impactos reales.

En su diagnóstico, Gelo ha señalado que la comunidad sigue a la cola del país en empleo estable, inversión industrial y renta per cápita, al tiempo que atraviesa un deterioro progresivo de sus servicios públicos esenciales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSIF), ha pedido que los presupuestos de Andalucía para 2026 "vayan más allá de los discursos y cifras y se concreten en medidas realistas para contar con unos servicios públicos sólidos y unas condiciones dignas para sus profesionales".

Así lo ha expresado el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, al tiempo que ha señalado que "las cuentas deben centrarse en la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos, y ambas cosas son inseparables de la suficiencia y estabilidad de las plantillas y de una reducción de la temporalidad, puesto que las empleadas y empleados públicos son garantes de los derechos de la ciudadanía".

En este sentido, Moreno ha señalado que la Administración andaluza padece un déficit crónico de personal en sus diferentes ámbitos, por lo que la Central Sindical ha reclamado al Gobierno autonómico un compromiso que se refleje en los presupuestos, acompañado de un plan plurianual de empleo público que permita planificar y reforzar adecuadamente las plantillas; asimismo, le ha exigido "la garantía de que ningún servicio público será externalizado por falta de efectivos. Invertir en personal y en servicio público es invertir en igualdad, cohesión social y democracia".

La Central Sindical ha reclamado, igualmente, que la Administración siga avanzando para recuperar en su totalidad las Ayudas de Acción Social para las empleadas y empleados públicos, así como la parte autonómica de las pagas extra de 2013 y 2024.

Por otro lado, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar Pérez, ha lamentado que "sea el primer año desde que Juanma Moreno está al frente del Gobierno regional en el que la revisión de gasto presupuestario para el sector primario contemple una partida menor a la del año anterior, lo que refuerza la desigualdad existente de la agricultura y la ganadería con respecto a otros sectores a pesar de su relevancia económica".

En este sentido, ha señalado que los Presupuestos de la Junta para 2026 "no son los que necesitan la agricultura y la ganadería, que vuelven a ser las grandes olvidadas por el Gobierno".

Por ello, ha criticado las cuentas generales, que han disminuido un 5,8%, puesto que se ha pasado de 2.795 millones de euros en 2025 a 2.632 millones para 2026 (163 millones de euros menos).

Finalmente, el presidente del Consejo de Economía y Financiación de la CEA, Manuel Ángel Martín López, ha incidido en la necesidad de "un mayor protagonismo de los fondos propios y autofinanciados de la Junta de Andalucía" en las medidas de impulso económico, señalando que "hay que atender un poco más y hay que hacer algo para utilizar esa ventaja comparativa que, sin duda, en el futuro será muy importante", en referencia al espacio y la baja densidad de población en algunas zonas de Andalucía.

Respecto a la financiación autonómica, el presidente ha reclamado "fondos que realmente impliquen transferencias de otras comunidades autónomas" para igualar los parámetros de bienestar.

En cuanto al proyecto presupuestario, Martín ha valorado positivamente las nuevas modificaciones del IRPF enfocadas a las familias, entre otros, pero ha señalado que "hay ámbitos y espacios donde debería seguirse actuando y se debería actuar de forma más intensa".