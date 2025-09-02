Sindicatos se muestran "preocupados" por la subida del paro en Andalucía y reclaman acciones urgentes para revertirlo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El repunte del paro en Andalucía durante el mes de agosto, con 1.756 desempleados más respecto al mes anterior y 592.611 personas en paro, ha generado la preocupación de los sindicatos, que coinciden en advertir sobre la fuerte estacionalidad y precariedad del mercado laboral andaluz y la necesidad de impulsar un nuevo modelo productivo, empleo de calidad y medidas contra la temporalidad.

Así, CSIF, CCOO y UGT --en sus respectivas notas de prensas-- han valorado de forma crítica el aumento del desempleo y demandan la acción urgente de las administraciones públicas para revertir esta tendencia y proteger a las personas trabajadoras.

Por su parte, CSIF ha lamentadp el fin de la tendencia a la baja en las cifras de paro tras seis meses y ha reclamado "un cambio de rumbo en el modelo productivo", así como una estrategia política definida que permita la creación de puestos en ámbitos como la innovación y la tecnología, además de reforzar el sector público.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha destacado la urgencia de combatir la temporalidad, especialmente en el sector turístico, donde los contratos precarios proliferan tras la etapa estival. "Es fundamental apostar por trabajo de calidad con sueldos adecuados para ayudar a las familias a afrontar el encarecimiento de la vida", ha señalado.

Girela también ha subrayado la necesidad de políticas específicas para jóvenes, que sufren la mayor falta de oportunidades laborales, y advierte sobre la fuga de talento hacia otras regiones y países. En cuanto a la brecha de género, CSIF insiste en la urgencia de corregir las desigualdades, ya que el 61,6% de los parados en agosto son mujeres.

Por su parte, CCOO ha calificado de "muy negativo" el aumento del desempleo en pleno mes de agosto, en especial en el sector servicios, y denuncia que el mercado laboral sigue "arrastrando auténticos problemas estructurales".

La secretaria de Empleo de CCOO Andalucía, Trinidad Gallardo, ha puesto el foco en los problemas que "se repiten mes a mes", como los contratos temporales, el exceso de jornada, incumplimiento de descansos, y la falta de medidas de prevención y salud laboral. Gallardo a criticado el discurso oficial sobre el crecimiento turístico, recordando que "no se traduce en calidad ni bienestar para quienes trabajan" y exige a la Junta y la patronal un compromiso real con un modelo sostenible y de calidad.

De este modo, CCOO ha insistido en que el empleo digno y estable debe ser una prioridad en la agenda pública y reclama el liderazgo político para impulsar la transformación del sector turístico.

Por su parte, UGT Andalucía advierte que "la fuerte estacionalidad vuelve a marcar el incremento del paro en agosto", con una caída de 86.740 contratos respecto a julio y 3.053 menos que el año anterior, además del notable aumento de la temporalidad.

UGT ha destacado que el paro subió en un 0,30%, aunque el incremento fue inferior al registrado en el conjunto estatal. En el análisis sectorial, los servicios concentran el 68,65% del desempleo, y a nivel provincial solo Almería, Huelva y Málaga redujeron el número de parados.

Al respecto, UGT ha alertado sobre la gravedad de la precariedad y la siniestralidad laboral, con 80 fallecidos por accidentes en lo que va de año, y exige actuaciones urgentes para erradicar este problema. El sindicato demanda también subidas salariales acordes al coste real de la vida y reclama una negociación colectiva que incorpore indicadores como el precio de la vivienda, señalando que en varios municipios el alquiler puede equivaler al salario neto de los trabajadores.

Finalmente, UGT ha abogado por un reparto "más justo de la riqueza, el avance en cohesión social y la mejora de los derechos sociolaborales frente a la situación actual".