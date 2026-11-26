Piquetes en la Alhambra durante la huelga general del 11 de noviembre. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), junto a sindicatos y organizaciones sociales, ha presentado este jueves ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura una queja por las actuaciones de la Policía Nacional durante la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda, los salarios y los servicios públicos.

Los sindicatos y organizaciones convocantes de la huelga y de los piquetes en Granada respaldan la queja, que pide esclarecer si las dos detenciones en los accesos a la Alhambra y "los golpes y lesiones" denunciados en las cocheras del Metro se ajustan a los principios de necesidad y proporcionalidad que requieren los protocolos policiales.

En la Alhambra, la policía detuvo a dos integrantes de un piquete que quedaron después en libertad como investigados. Los convocantes consideran injustificadas ambas detenciones y denuncian que la actuación policial vulnera el derecho a huelga.

En las cocheras del Metro, un participante atribuye a un golpe en el pecho una fractura costal que requirió asistencia sanitaria y otra participante tuvo que acudir a urgencias ante una fractura en el brazo.

Una parlamentaria denunció que sufrió empujones con contacto físico en la zona del pecho documentado en vídeo, que varias personas cayeron al suelo y que los agentes carecían de la identificación visible que están obligados a portar para garantizar la posibilidad ciudadana de exigir responsabilidades en el caso de mala praxis.

Los sindicatos y organizaciones expresan su solidaridad con las personas heridas y detenidas. Advierten de que los golpes, las detenciones y las propuestas de sanción pueden actuar como un intento de intimidación que disuade a los ciudadanos de ejercer su derecho fundamental a la huelga.

Exigen a la Subdelegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental que investiguen quién tomó las decisiones y que "se depuren responsabilidades en los mandos intermedios policiales responsables de la falta de identificación de los agentes, la ausencia de avisos previos a las cargas y la desproporción en estas y en las detenciones realizadas".

Apdha solicita que se compruebe si los agentes llevaban distintivos legibles y que se "conserven de inmediato las grabaciones originales y las comunicaciones policiales internas".

Pide además al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que examine el trato dispensado a las personas detenidas durante su traslado y custodia.

La queja recoge también denuncias de cargas y lesiones en Málaga y de agresiones en Sevilla. Además pide al Ministerio de Interior que aclare cuáles de estos episodios abarca la investigación interna anunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.